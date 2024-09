Jeep potrebbe ritardare la Wagoneer S finché non sarà perfetta

Jeep sta attraversando un periodo difficile mentre cerca di riguadagnare la quota di mercato perduta. Con la produzione dei modelli Wrangler e Grand Cherokee influenzata da vendite lente e un aumento delle scorte, il marchio si sta preparando a lanciare il suo primo veicolo elettrico negli Stati Uniti, Wagoneer S con un prezzo di partenza di $71.995. Il CEO Antonio Filosa ha dichiarato che, per garantire il successo del lancio, non è prioritario fissare una data precisa di lancio, ma ciò che conta di più è raggiungere la perfezione del prodotto.

Jeep potrebbe ritardare il lancio della Wagoneer S per migliorarla ancora

Jeep aveva dichiarato nei mesi scorsi che il lancio del suo primo veicolo elettrico negli Stati Uniti sarebbe avvenuto per quest’autunno, ma ora sembra che la data di lancio non sia ancora definitiva. Il CEO Antonio Filosa ha sottolineato l’importanza di raggiungere la perfezione per questo modello, il quale rappresenta una pietra miliare come primo veicolo elettrico a batteria della Jeep per il mercato nordamericano, il più importante.

“Ha la responsabilità di essere una Jeep, la numero 1, ma anche la responsabilità unica di essere il primo EV per Jeep nel mercato più significativo”, ha affermato Filosa ad Auto News. “Voglio una qualità perfetta e so che siamo vicini, ma ‘vicini’ non è abbastanza. Il tempismo è importante, ma è ancora più cruciale essere impeccabili per i consumatori che ci daranno il privilegio di acquistare questa macchina.”

Quest’anno, Jeep ha affrontato vari contrattempi non legati alle vendite, come richiami significativi, indagini su difetti e cambiamenti nella dirigenza. Anche se la Wagoneer S potrebbe vantare eccellenti livelli di allestimento e capacità reali, è fondamentale che il veicolo raggiunga la qualità desiderata, venga offerto al giusto prezzo e si rivolga al target di acquirenti adeguato per avere successo sul mercato. Si spera naturalmente che le cose possano andare per il verso giusto per il brand americano di Stellantis.