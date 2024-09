Dodge lancia il configuratore personalizzato per la nuova Charger Daytona

Dodge ha introdotto un nuovo configuratore personalizzato per la gamma Dodge Charger Daytona 2024, disponibile su Dodge.com. Questo strumento interattivo permette agli appassionati di personalizzare facilmente la loro e-muscle car secondo le proprie preferenze, offrendo un’esperienza coinvolgente per adattare il veicolo ai gusti individuali prima dell’acquisto.

Online il configuratore per la nuova Dodge Charger Daytona

Il configuratore include entrambe le varianti della Charger Daytona: la R/T e la Scat Pack. Gli utenti possono esplorare in dettaglio le opzioni e le caratteristiche disponibili, selezionando tra diversi colori di vernice, design dei cerchi e finiture interne per creare una Charger Daytona personalizzata secondo il proprio stile.

Per la Dodge Charger Daytona R/T 2024, con un prezzo consigliato di 59.595 dollari, il configuratore offre la possibilità di scegliere l’aggiornamento standard Direct Connection Stage 1, che potenzia le prestazioni a 496 cavalli. Gli utenti possono inoltre selezionare una serie di opzioni aggiuntive, tra cui finiture di vernice premium, design delle ruote migliorate e potenziamenti degli interni.

Invece lo Scat Pack, che parte da $ 73.190, offre prestazioni più aggressive con il suo Direct Connection Stage 2 Upgrade, che eroga 670 cavalli. Il configuratore di questo modello include opzioni per il Track Package, pneumatici 3 stagioni e vari upgrade degli interni come il pacchetto Carbon & Suede.

I modelli Charger Daytona R/T e Scat Pack First Edition completamente elettrici a due porte vengono prodotti presso lo Stellantis Windsor Assembly Plant in Ontario. Arriveranno presso i concessionari nel quarto trimestre del 2024.

Il configuratore personalizzato fa parte dell’impegno di Dodge per migliorare l’esperienza di acquisto e garantire che i clienti possano personalizzare completamente la loro nuova Charger Daytona per soddisfare le loro esigenze e preferenze. Per esplorare il configuratore e creare una muscle car elettrica personalizzata basta visitare dunque il sito della casa automobilistica americana di Stellantis.