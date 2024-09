Fiat Grande Panda: i ritardi nelle consegne della nuova C3 potrebbero incidere sul suo debutto sul mercato?

Fiat Grande Panda presentata ufficialmente lo scorso 11 luglio è la grande novità di Fiat per questo 2024. La vettura che darà origine ad una nuova famiglia di auto di Fiat a cui seguiranno la nuova Fiat Multipla e la Fiat Panda Fastback è considerata un modello fondamentale per il futuro della casa torinese. La sua produzione su piattaforma smart car dovrebbe iniziare a momenti presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia.

Dopo la Citroen C3 ci saranno ritardi anche per Fiat Grande Panda?

Fiat Grande Panda come sappiamo è “sorella” della recente nuova Citroen C3. Questa auto è stata svelata lo scorso mese di ottobre ma le prime unità non sono state ancora consegnate. Questo a causa di un problema di software che ha rallentato la produzione del modello, che come sappiamo ha molte cose in comune con la nuova auto di Fiat. Questo porta molti a pensare che gli stessi ritardi potrebbero esserci anche per la nuova Fiat Grande Panda. Ovviamente il fatto che la sua produzione deve ancora iniziare fa pensare che questo problema possa colpire la vettura in maniera più lieve dato che il suo arrivo sul mercato era comunque fissato molto tempo dopo rispetto alla C3.

Ad ogni modo, pare proprio che tale problema interesserebbe anche la C3 termica, così come il resto dei modelli del gruppo basati sulla piattaforma STLA Smart, la Citroën C3 Aircross, la Fiat Grande Panda e l’Opel Frontera. La vettura di Citroen doveva essere consegnata entro la fine del secondo trimestre del 2024 ma invece siamo a settembre e ancora nulla.

Vedremo se ciò causerà un rallentamento nell’apertura degli ordini di Fiat Grande Panda che ancora non sono stati aperti. Non si conoscono al momento nemmeno i prezzi ufficiali anche se si parla di meno 19 mila per la versione ibrida e meno di 25 mila euro per l’elettrica al 100 per cento.