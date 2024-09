Stellantis, De Palma (Fiom): “La strategia di Tavares è fallimentare”

Dure parole nei confronti del CEO di Stellantis Carlos Tavares da parte di Michele De Palma, segretario generale della Fiom. Secondo il rappresentante del sindacato dei metalmeccanici il calo delle vendite e la perdita di quote di mercato in Europa per l’azienda rappresentano l’emblema del fallimento delle strategie del manager portoghese in Europa e in particolare per quanto concerne il nostro paese.

La strategia di Tavares per Stellantis in Europa è fallimentare secondo De Palma della Fiom

“Non è accettabile che in una situazione come questa siano necessari gli stipendi mensili di mille lavoratori solo per coprire quello dell’amministratore delegato,” continua De Palma. “La questione automobilistica coinvolge la dignità del Paese rispetto alla figura di un amministratore delegato. Negli ultimi anni, Tavares ha richiesto e ottenuto risorse per incentivi all’acquisto di auto, per il trasferimento e la transizione dello stabilimento di Termoli, mentre continua a chiedere ammortizzatori sociali. Ciò che manca, invece, è un ritorno per tutto quello che il Paese sta offrendo a un amministratore delegato.”

Insomma ancora dure critiche per Stellantis e il suo CEO Carlos Tavares che non vive un buon momento essendo chiamato a risolvere numerosi problemi in varie parti del mondo. Basta ricordare a quanto sta avvenendo negli Stati Uniti ma anche in altre aree del mondo.

In Italia ovviamente la situazione è molto delicata con il gruppo che da un lato conferma a parole la centralità del nostro paese nei suoi piani futuri ma i continui stop alla produzione fanno temere per il futuro di alcuni stabilimenti e dei loro dipendenti. Basti ricordare la situazione di Mirafiori ma anche quella di altre fabbriche che non vivono un periodo felice come ad esempio lo stabilimento di Cassino dove la produzione di Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio e Maserati Grecale è al momento ferma.