Carlos Tavares alla guida della nuova Alfa Romeo Junior Veloce al Caramulo Motorfestival

L’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, è ancora una volta presente al Caramulo Motorfestival, evento dove ha guidato la nuovissima Alfa Romeo Junior Veloce sull’asfalto della Rampa do Caramulo, in quella che è anche la prima occasione per il pubblico portoghese di vedere il nuovo SUV del Biscione dal vivo.

Carlos Tavares è presente al Caramulo Motorfestival 2024 dove guidato la nuova Alfa Romeo Junior Veloce

Al volante di una Junior Veloce appositamente decorata per l’occasione, caratterizzata da look e colori che rendono omaggio non solo all’eredità sportiva di Alfa Romeo, ma anche alla bandiera del Portogallo, Carlos Tavares ha sperimentato le capacità del top di gamma versione di gamma a Serra do Caramulo della nuova sportiva compatta del marchio di Arese.

La Junior Veloce, dotata di motore elettrico da 280 cavalli e 345 Nm, si distingue per il suggestivo contrasto del frontale decorato in tonalità verde con la carrozzeria in Rosso Brera, nonché per il grande Biscione, posto sul cofano. Di profilo, oltre alle ruote a quattro bracci da 20 pollici, la Junior è appositamente decorata con le strisce inferiori Alfa Romeo che caratterizzavano i modelli da competizione del marchio, come la Tipo 33 TT 3, del 1972.

Con la nuova Alfa Romeo Junior Veloce, la casa automobilistica del Biscione non solo fa un deciso ritorno nel segmento delle compatte sportive del segmento B, ma ridefinisce allo stesso tempo anche l’esperienza di guida. Per raggiungere questo obiettivo, la nuova Junior Veloce non solo si avvale di un potente motore elettrico di ultima generazione, ma è anche predisposta a trarne vantaggio attraverso specifiche calibrazioni di sterzo e impianto frenante. La combinazione di differenziale Torsen e pneumatici ad alte prestazioni rafforza le caratteristiche dinamiche del modello sviluppato dallo stesso team responsabile di “nomi” come Alfa Romeo 4C, 8C, Giulia & Stelvio Quadrifoglio, Giulia GTA e 33 Stradale.