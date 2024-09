Jeep Renegade 2025: quattro nuove versioni per il SUV in Brasile 

Jeep Renegade in Brasile è un riferimento sia per il mercato dei SUV che per la passione per le avventure inesplorate. Durante la sua carriera di successo, ha aperto nuove strade, aperto sentieri e conquistato cuori. Ora, il marchio presenta il passo successivo di questa rivoluzione nelle nuove versioni della linea di modelli 2025: con Altitude, Night Eagle, Sahara e Willys, che aumentano ulteriormente la competitività del modello, pur rimanendo fedeli alla sua essenza. È quanto mostra la nuova campagna ideata da Fbiz, che ha debuttato venerdì 6 settembre, durante la pausa della telenovela Renascer, su Globo.

La campagna per Jeep Renegade sviluppata da Fbiz fa riferimento alle realtà parallele per lanciare nuove versioni dell’iconica vettura

“La Jeep Renegade è un’icona indiscussa, la porta d’accesso all’universo Jeep. Porta con sé l’eredità del marchio e ora è disponibile con quattro nuove versioni, pronte a continuare questa traiettoria di successo. Nella nuova campagna vogliamo andare oltre l’evidenziazione degli attributi del modello; Vogliamo presentare le nuove versioni – Altitude, Night Eagle, Sahara e Willys – e dimostrare che la Renegade offre innumerevoli avventure e momenti unici”, afferma Frederico Battaglia, vicepresidente Marketing & Brand Communication di Stellantis per il Sud America.

Prodotto da Landia, diretto da Nina Torres, il filmato segue una coppia a bordo di una Jeep Renegade Sahara e contemplando il cielo stellato attraverso il tetto apribile panoramico. Il protagonista suggerisce l’esistenza di universi paralleli, dove versioni alternative di se stessi possono vivere le proprie avventure. La narrazione ci trasporta poi in queste diverse realtà con la coppia a bordo della Renegade Altitude, della Renegade Night Eagle e della Renegade Willys. Il film culmina con la presentazione dei quattro nuovi modelli in azione, concludendosi con la firma: “Renegade Line 2025. Un intero universo di avventure”.

Inoltre la campagna prevede azioni di contenuto e attivazioni sul canale SporTV durante le trasmissioni del WSL e le partite di calcio. “Questa campagna esplora nuovi territori addentrandosi in realtà alternative, un tema caldo di questi tempi, dove ogni nuova versione della Renegade è protagonista di una nuova avventura. Vogliamo ispirare le persone a immaginare le infinite possibilità che la Jeep Renegade offre, creando un legame emotivo incoraggiandoli a esplorare nuovi orizzonti con lui.”, commenta Carla Cancellara, VP of Creation di Fbiz.