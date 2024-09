Lancia Ypsilon arriva nel primo punto vendita Casa Lancia in Spagna

Il ritorno di Lancia sul mercato spagnolo si sposta dal mondo digitale a quello tangibile: le prime unità della Lancia Ypsilon sono appena arrivate da Stellantis Saragozza agli stabilimenti di Casa Lancia Mavisa Sabadell, la prima concessionaria fisica del marchio dal suo rilancio. Uno spazio in cui vivere i quattro grandi pilastri della nuova era di Lancia: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo per un’esperienza di prima classe.

La nuova era di Lancia in Spagna è ormai realtà, con l’arrivo dei primi esemplari della Lancia Ypsilon presso Casa Lancia Mavisa Sabadell

Definita da un linguaggio architettonico chiaro e armonioso e da arredi raffinati e accoglienti che evocano l’eleganza del design “Made in Italy”, Casa Lancia porta nel mondo fisico i pilastri della nuova identità del marchio, offrendo al cliente un servizio personalizzato, caloroso e vicino in un ambiente improntato al culto della bellezza e dello stile che caratterizzano la cultura italiana.

Tutti gli elementi della Casa Lancia, dal totem in marmo all’ingresso ai mobili, alle fontane o alla decorazione degli interni, sono il risultato di un meticoloso processo di selezione. L’utilizzo di materiali prestigiosi e il gioco di luci e ombre creano un soggiorno elegante e accogliente con mobili in cui risplende lo stile inconfondibile di Cassina in una collaborazione tra due grandi del design che uniscono valori come innovazione, rispetto delle tradizioni e dell’ambiente e il carattere italiano.

L’automobile, in questo caso Lancia Ypsilon, è il centro di Casa Lancia, dove è esposta come la scultura di un grande maestro, in un ambiente dove si possono ammirare nel dettaglio le sue caratteristiche estetiche e le innovazioni tecnologiche. Il cliente può scoprire il marchio e i suoi diversi modelli in un ambiente caldo e accogliente, configurare il proprio veicolo su Tablet e ricevere assistenza da personale esperto di Lancia e della sua gamma.

La customer experience è pensata per essere “phygital”, fisica e digitale: puoi iniziare il tuo viaggio nell’universo Lancia da casa attraverso il web, con un aiuto online personalizzato, e proseguire il tuo viaggio in uno showroom fisico, dove il brand, la tua identità e i tuoi prodotti diventano qualcosa di tangibile e vicino.

“Con l’inaugurazione di Casa Lancia Mavisa Sabadell e l’arrivo nei suoi stabilimenti della prima Lancia Ypsilon, Lancia apre una nuova tappa del suo rilancio in Spagna, un mercato storicamente importante nel quale vanta da sempre un’ottima immagine e reputazione. Questa nuova showroom porta nel mondo fisico i pilastri del piano strategico decennale di Lancia: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo per un’esperienza di prima classe”.

“È solo il primo di una vasta rete commerciale che coprirà le principali città d’Italia il Paese raggiungerà 20 concessionarie e 19 servizi ufficiali entro la fine dell’anno, che si completeranno con altri 10 punti vendita nel 2025. Lancia torna in Spagna con una solida rete di distribuzione supportata da un team impegnato e professionale di. esperti “, ha dichiarato Olivier Quilichini, direttore dello Stellantis Premium Cluster per Spagna e Portogallo.