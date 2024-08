Casa Lancia: in Spagna apre la prima concessionaria del brand

A poche settimane dall’apertura degli ordini per la nuova Lancia Ypsilon, il ritorno di Lancia in Spagna apre una nuova tappa con l’inaugurazione di Casa Lancia Mavisa Sabadell, la prima concessionaria fisica del marchio dal suo rilancio, dove si possono vivere tutti e quattro i grandi pilastri della nuova era di Lancia: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo per un’esperienza di prima classe.

L’inaugurazione di questa Casa Lancia in provincia di Barcellona è l’inizio di un ambizioso piano di espansione, che prevede l’avvio di 10 punti vendita e 20 servizi post-vendita ufficiali nelle principali città spagnole entro la fine dell’anno fino a raggiungere i 20 concessionari nel corso del 2025.

I nuovi showroom Casa Lancia sono caratterizzati da un linguaggio architettonico chiaro e armonioso e da un arredamento raffinato e accogliente, firmato Cassina, che si uniscono per offrire un’esperienza innovativa, vicina e premium.

Ricordiamo che con il debutto della nuova Lancia Ypsilon lo scorso 14 febbraio ha preso il via il nuovo corso di Lancia anticipato dalla concept Lancia Pu+Ra che nei prossimi anni vedrà l’introduzione sul mercato di altri due nuovi modelli. Nel 2026 arriverà la nuova Lancia Gamma futura ammiraglia del marchio. Sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi su piattaforma STLA medium e avrà una carrozzeria da fastback. Poi nel 2028 sarà la volta di un modello molto atteso: la nuova Lancia Delta. Anch’essa su piattaforma STLA Medium sarà fedele al suo celebre antenato. Entrambe le auto avranno una versione HF top di gamma.