Nuova Fiat Multipla: il Marocco freme per il suo arrivo

Nuova Fiat Multipla è la prossima novità attesa per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica torinese che di recente si è arricchita con il debutto di Fiat Grande Panda. Come vi abbiamo scritto in numerose altre occasioni, questa auto che farà parte della nuova gamma Panda sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco.

Si avvicina il momento in cui la nuova Fiat Multipla sarà prodotta a Kenitra in Marocco

Il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares lo scorso anno ha annunciato un investimento da 300 milioni di euro per ampliare la suua fabbrica che già produce Citroen Ami e Fiat Topolino. Nel frattempo in Marocco sale l’attesa per l’arrivo del nuovo modello la cui presentazione dovrebbe avvenire entro la metà del prossimo anno.

La nuova Fiat Multipla che qui vi mostriamo in due dei numerosi render apparsi sul web negli ultimi mesi sarà un modello molto importante per Fiat. Con una lunghezza da quasi 4,4 metri e versioni a 5 e 7 posti l’auto dovrebbe assicurare a Fiat un gran numero di immatricolazioni grazie anche al fatto di usare la piattaforma smart car di Stellantis e avere dunque un rapporto qualità prezzo molto interessante sia per la versione elettrica al 100 per cento che per quella ibrida che sarà la entry level della gamma.

La produzione dello stabilimento Stellantis di Kenitra, in Marocco, dovrebbe aumentare dalle attuali 200 mila unità all’anno a circa 450 mila unità. Questo impianto è strategicamente importante per Stellantis grazie alla sua posizione centrale, che lo rende un hub chiave per il Medio Oriente, l’Africa Sub-sahariana e l’Europa Meridionale. Ovviamente la nuova Fiat Multipla avbrà un ruolo molto importante per la crescita dei livelli di produzione di questo sito automobilistico.