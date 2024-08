ADAC Opel Electric Rally Cup: quarta vittoria stagionale per  Luca Pröglhöf

Luca Pröglhöf è inarrestabile nella ADAC Opel Electric Rally Cup 2024 “powered by GSe” . Guidato alla perfezione come sempre dalla copilota Christina Ettel, il venticinquenne austriaco ha festeggiato la sua quarta vittoria della stagione all’ADAC Rallye Stemweder Berg e ha esteso il suo vantaggio nella classifica generale a 42 punti. “È stato un duro lavoro”, ha sospirato Pröglhöf, che aveva iniziato il quinto degli otto rally della stagione sentendosi poco bene. “Abbiamo dovuto dare tutto dall’inizio alla fine e non potevamo permetterci di commettere errori. Ma è così che mi piace di più: lottare duramente e festeggiare duramente alla fine”.

Ecco come è andata la quinta tappa dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe”

In effetti, l’austriaco ha dovuto lavorare molto di più per il suo trionfo rispetto alla vittoria casalinga a Weiz . Oltre al leader della classifica, che è stato il più veloce in quattro delle 10 prove speciali su un totale di 101 chilometri, Christian Lemke ha fatto una prestazione impressionante con quattro migliori tempi. Alla fine, il 24enne e il suo copilota Jan-Eric Bemmann hanno tagliato il traguardo al secondo posto, 12,9 secondi dietro Pröglhöf, e sono così balzati al quarto posto nella classifica generale. “Dopo le battute d’arresto degli ultimi rally, questo secondo posto è davvero buono”, ha detto il vincitore dell’apertura della stagione a Sulingen . “Abbiamo dimostrato di avere la velocità per combattere in testa se tutto va per il verso giusto”.

Al secondo posto in classifica c’è il francese Anthony Rott, che è salito di nuovo sul podio dei vincitori con il fratello Adrien al terzo posto. “Sono soddisfatto, ma non estremamente soddisfatto. Manca ancora un po’, ma ci stiamo avvicinando”, ha commentato l’alsaziano. Il quarto posto è andato agli spagnoli Alex Español Jove/Daniel Rivera De La Red, che, come i Rott, hanno anche fatto segnare un miglior tempo. Anche Johannes Wittenbeck ha guidato un rally forte.

Il tedesco e il suo copilota Maximilian Kugler sono partiti alla perfezione nel rally con il secondo tempo più veloce nella SS1 e hanno mantenuto un ritmo veloce, che alla fine ha dato loro il miglior risultato della loro carriera in coppa con il quinto posto. “Semplicemente fantastico”, ha detto Wittenbeck raggiante. “Eravamo ben preparati e avevamo concordato per la prima volta che non avrei scoperto alcun tempo, ma avrei semplicemente guidato al mio ritmo. Potevo sentire nell’abitacolo che le cose stavano andando davvero bene. Siamo molto contenti”. Il sesto round dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” si svolgerà il 6 e 7 settembre. I team si incontreranno poi al Rallye Mont-Blanc Morzine, ai piedi della montagna più alta delle Alpi.