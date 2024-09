Peugeot fornirà 11 auto elettriche e ibride plug-in all’Azienda dei trasporti di Praga

Peugeot in Repubblica Ceca ha annunciato nei giorni scorsi la conclusione con successo di un importante contratto pubblico, nell’ambito del quale fornirà un totale di 11 veicoli elettrici e ibridi plug-in alla Società dei Trasporti della Città di Praga (DPP) entro la fine del 2024.

A Praga Peugeot si è aggiudicata l’appalto pubblico per la fornitura di 11 auto elettriche e ibride plug-in

Il progetto prevede la consegna di tre auto elettriche Peugeot e-2008, quattro auto ibride plug-in Peugeot 308 SW (emissioni di CO 2 28-29 g/km) e quattro furgoni elettrici e-Expert Combi. Questi veicoli efficienti dal punto di vista ambientale rappresentano un passo fondamentale verso la modernizzazione e l’ecologizzazione della flotta di veicoli della città di Praga, con l’obiettivo di ridurre significativamente le emissioni locali e contribuire al miglioramento della qualità dell’aria. L’esecuzione dell’ordine è assicurata dal concessionario Peugeot di Praga, Federal Cars.

“È un grande onore per noi essere partner di questa iniziativa strategica, che si concentra sulla protezione dell’ambiente e sul miglioramento delle condizioni di vita dei residenti della città. Siamo convinti che l’elettrificazione del parco veicoli, soprattutto nei segmenti in cui questa soluzione ha un utilizzo significativo ed efficace, sia la strada giusta per raggiungere una mobilità sostenibile a lungo termine. Questo passo sostiene le tendenze attuali nel campo della politica dei trasporti e allo stesso tempo dimostra la determinazione di Peugeot a portare soluzioni innovative ed ecologiche che abbiano un impatto reale sul miglioramento dell’ambiente negli agglomerati urbani”, ha affermato Roman Kraus, responsabile delle vendite della flotta Peugeot.

I veicoli Peugeot sono caratterizzati non solo dal design elegante e moderno, ma anche dall’utilizzo di tecnologie avanzate e da un’ampia gamma e da un elevato livello di caratteristiche di sicurezza. Questi attributi sono fattori cruciali che influenzano le decisioni dei clienti delle flotte quando scelgono veicoli a basse emissioni. Peugeot risponde così efficacemente alla crescente domanda di soluzioni di trasporto sostenibili e allo stesso tempo contribuisce attivamente alla trasformazione energetica.

Questa collaborazione tra DPP e il marchio Peugeot sottolinea l’importanza delle partnership strategiche nell’attuazione degli appalti pubblici incentrati sulla riduzione delle emissioni e sulla promozione della mobilità sostenibile. Il marchio del leone cerca da tempo di rafforzare la propria posizione nel campo dell’innovazione e delle tecnologie ecologiche, motivo per cui partecipa attivamente a numerose gare d’appalto per la fornitura di veicoli elettrici e ibridi plug-in in tutta la Repubblica Ceca.