DS Automobiles torna in TV con la collezione Antoine de Saint Exupéry

Ritorna in programmazione la suggestiva campagna dedicata alla Collection Antoine de Saint-Exupéry, proposta sui modelli DS 3, DS 4 e DS 7. Questa campagna celebra lo spirito sognante e immaginativo dell’esploratore, romanziere e ambasciatore dell’Arte del Viaggio alla francese. Ogni aspetto della Collezione Antoine de Saint-Exupéry, dai prodotti alla comunicazione, è pervaso dalla poesia dei suoi romanzi e dalla sua visione incantata della bellezza e complessità dell’esperienza umana.

Per DS nuova campagna dedicata alla collezione Antoine de Saint-Exupéry

Lo spot TV vede nuovamente protagonista il DS 7 Antoine De Saint Exupery, con la sua elegante livrea “Volo di notte”, che attraversa il deserto marocchino sotto una notte stellata, combinando raffinatezza e sicurezza. Questo grazie a numerosi ADAS che monitorano l’ambiente circostante, inclusi il sofisticato DS Night Vision, che migliora la visibilità durante la guida notturna, particolarmente utile per evitare piccoli animali come il fennec. Il simpatico animale, addomesticato dagli abitanti del villaggio nordafricano dove è stato girato lo spot, ha giocato con i tecnici prima di riprendere la sua esplorazione solitaria nel deserto.

Il video si conclude con una promozione straordinaria per settembre: il DS 7 Plug-in Hybrid è offerto al prezzo del Diesel, con un tasso vantaggioso del 4,99% e incentivi statali per la rottamazione. La rata mensile parte da 300€, per 35 rate, con un anticipo di soli 6.602€ e una rata finale di 28.919€. Il TAN fisso è del 4,99%, con un TAEG del 5,82%.

Lo spot con il DS 7 Collection Antoine de Saint-Exupéry sarà trasmesso fino al 15 settembre sui principali canali TV, mentre il messaggio radiofonico sarà in onda dal 16 al 22 settembre. Durante tutto settembre, la campagna sarà supportata da affissioni digitali nelle principali città italiane, tra cui Milano, Bologna, Roma, Torino, Napoli, Firenze e Bari, e da una promozione integrata su digital, social e stampa, coinvolgendo anche i modelli DS 4 e DS 3 Hybrid.

Fiore all’occhiello della nuova collezione è la DS 7, disponibile con motorizzazioni ibride plug-in e Diesel BlueHDi 130. La versione presenta interni Marrone Criollo con pelle Nappa, ricami Tramontana, e cuciture point-perle. Dettagli esclusivi includono badge dedicati e cuciture eleganti. I sedili sono riscaldati, massaggianti e rinfrescanti, con cristalli fonoassorbenti per il massimo comfort. Disponibile nelle livree Volo di Notte, Grigio Cristallo e Nero Perla.