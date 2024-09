DS 3 e DS 7: anche per loro i nuovi allestimenti Pallas ed Etoile

Dopo DS 4, la cui motorizzazione Hybrid è stata commercializzata con le finiture Pallas ed Étoile a partire da aprile, DS 3 e DS 7 adottano a loro volta questa nuova struttura di gamma più sintetica. L’obiettivo è quello di fornire maggiore chiarezza, per evidenziare le caratteristiche chiave di queste versioni ancorate in un universo coerente per DS Automobiles.

Dopo DS 4, le nuove finiture Pallas ed Étoile compongono ora le gamme DS 3 e DS 7

Grazie a questa nuova gamma, i clienti hanno accesso al miglior know-how del Marchio disponibile attraverso due versioni espressive e complementari, offrendo livelli di equipaggiamento che soddisfano le loro aspettative. Ispirandosi al distintivo Palace assegnato agli hotel a cinque stelle più lussuosi, la denominazione Pallas ritorna su DS Automobiles. Finitura storica della DS di altri tempi, Pallas è stata presentata nel 1964. Sessant’anni dopo, ritorna con la stessa ambizione: incarnare il know-how francese.

Presentata come una nuova versione, la “Pallas” era destinata all’epoca a soddisfare i desideri della clientela più esigente. Caratterizzata da una grande attenzione ai dettagli, rimane una firma di riferimento della storica DS. Per il suo ritorno in gamma, Pallas mantiene la sua ambizione iniziale, con un equipaggiamento completo perfettamente adattato a ciascuno dei segmenti dei diversi modelli.

Al vertice della gamma, Étoile è un’altra denominazione molto parigina. È il simbolo di Place Charles-de-Gaulle (precedentemente chiamata Place de l’Étoile), al centro della quale si erge l’Arco di Trionfo in cima all’Avenue des Champs-Élysées, le cui arterie formano una stella vista da il cielo.

Étoile riecheggia anche il titolo supremo concesso ai ballerini nella gerarchia del balletto dell’Opera Nazionale di Parigi dal XIX secolo. L’arte, unita alla creatività architettonica, l’eccellenza e l’energia del nobile saper fare vengono così trasmesse in questi interni che saranno rivestiti in Alcantara® o Pelle Nappa.

Pallas ed Étoile esibiscono ciascuno un distintivo specifico, i cui motivi si ispirano alle arti decorative. PALLAS combina sottilmente la porta di un grande palazzo parigino e l’asse storico di Parigi (Arc de Triomphe du Carrousel, Obelisk de la Concorde, Arc de Triomphe e Arche de la Défense), mentre Étoile illustra un’ampia radiazione luminosa potenziata dei dodici viali che convergono verso Place Charles-de-Gaulle, chiamata Place de l’Étoile fino al 1970.

Tutte le DS 3 presentano le stesse caratteristiche con un frontale caratterizzato da DS Wings nero lucido con nappe cromate, stemmi ed emblemi cromati e copriruota neri. La differenza esterna tra le due finiture è data dai cerchi in lega DUBLIN da 17″ per la finitura Pallas (opzione 18″ NICE) e NICE da 18″ per la finitura Étoile (opzione 18″ Toulouse per la versione 100% elettrica E-TENSE).

DS 3 Pallas riprende i codici della vecchia finitura Pallas del DS con interni in tessuto siliconico Perruzi e tela DS nero basalto e un’opzione in pelle granata nero basalto. DS 3 Étoile presenta interni in Tessuto Basalto con Alcantara e un’opzione Pelle Nappa Marrone Criollo con sedili elettrici.

Sono disponibili diversi pacchetti opzionali per ciascuna finitura. DS 3 Pallas propone il Pack Comfort (sedili anteriori riscaldati, tappetini anteriori e posteriori, ADML Proximity accesso e avviamento a mani libere) e Pack Tech (SISTEMA DS IRIS con ChatGPT, 360 Vision con telecamere digitali anteriori e posteriori per l’assistenza video a bassa velocità , ricarica wireless per smartphone e presa USB aggiuntiva).

DS 3 Étoile propone inoltre l’opzione Focal Electra HiFi System, un Absolute Tech Pack (guida semiautonoma DS Drive assist livello 2, head-up display, proiettori DS Matrix LED Vision e ricarica wireless per smartphone), oltre all’Autonomy Pack per la versione E-Tense 100% elettrica (pompa di calore e caricabatterie di bordo trifase da 11 kW). La Collezione Antoine De Saint Exupery completa il catalogo con interni in pelle Nappa Marrone Criollo. La sua tonalità Vol de Nuit è ora disponibile su tutta la gamma.

Per seguire l’accelerazione dell’elettrificazione di DS Automobiles, le versioni ibride plug-in cambiano nome. E-Tense 225, E-Tense 4×4 300 ed E-Tense 4×4 360 diventano così Plug-in Hybrid 225, Plug-in HybridAWD 300 e Plug-in HybridAWD 360.

Tutte le DS 7 vengono ora consegnate con il Black Pack di serie e maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria. Gli stemmi E-Tense vengono rimossi sulle versioni ibride plug-in e compaiono nuovi stemmi sul cofano a seconda della finitura. DS 7 Pallas è presentata con rivestimenti in Alcantara® Deep Black e un’opzione DS Canvas Black Basalt. A partire da questo primo livello di finiture, DS 7 Pallas è ricca di equipaggiamenti con l’aggiunta della pedaliera in alluminio e dei sedili anteriori riscaldati.

Come su DS 3, i pack sono proposti per ogni finitura: il portellone motorizzato con accesso al bracciolo, il climatizzatore automatico bizona esteso, il sistema HiFi Focal Electra e l’orologio BRM R180 per il Pack Comfort e l’allarme semiautomatico guida autonoma DS Drive Assist, ammortizzatori controllati dalla telecamera DS Active Scan Suspension (PLUG-IN HYBRYD 225), 360 Vision, ricarica wireless per smartphone e due prese USB-C aggiuntive nella parte anteriore per il Tech Pack su Pallas.

Su Étoile, il Pack Comfort Assoluto si compone di sedili anteriori ventilati e massaggianti, di climatizzazione automatica bizona estesa e del sistema HiFi Focal Electra. L’Absolute Tech Pack comprende la ricarica wireless dello smartphone, due prese USB-C aggiuntive nella parte anteriore, DS Night vision, DS Active scan suspension smorzamento controllato da telecamera (PLUG-IN HYBRYD 225), 360 VISION e allarme. Entrambe le finiture offrono anche il caricabatterie di bordo da 7,4 kW con cavo di ricarica modalità 3.

Si aggiunge alla gamma una versione Performance, esclusivamente per la motorizzazione Plug-in Hybrid AWD 360. Presenta monogramma DS Performance, logo DS Glitter Black, DS Wings, barre del tetto e finiture dei finestrini Gloss Black, cerchi Brooklyn da 21″ con. Centro ruota Gloss Black (21″ New York opzionale) e nuovo logo AWD nella parte posteriore. Il rivestimento interno è a tua scelta: pelle nappa nero basalto o pelle nappa grigio perla. Questa versione offre di serie il climatizzatore automatico bizona esteso, un caricabatterie wireless, due prese USB-C e telecamere Vision 360. Come optional i Pack Absolute Comfort e Absolute Tech nonché il Recharge Pack (Onboard Charger 7,). 4kW / cavo di ricarica modalità 3), come nella finitura Star.