Jeep sponsor di Zagori Mountain Running 2024

Jeep ha sponsorizzato la 13a edizione dell’iconica corsa in montagna Zagori Mountain Running 2024, che si è tenuta dal 20 al 22 luglio con partenza e arrivo a Tsepelovo in Grecia, ad un’altitudine di oltre 1.000 m. Alle gare hanno preso parte più di 2.800 corridori di età compresa tra i 3 ei 79 anni e oltre 11.000 visitatori hanno ammirato le estenuanti imprese degli atleti in un paesaggio di una bellezza mozzafiato.

Jeep ha supportato le esigenze dell’evento con l’assoluto rispetto dell’ambiente

L’evento di quest’anno prevedeva percorsi di 5 km (Fun), 10 km (Forest), 21 km (Half Marathon), 33 km (Classic Race) e 60 km (TeRA), in modo che tutti potessero trovare qualcosa adatto a loro. La particolarità è stata però la gara Challenge che ha dato la possibilità ai più forti partecipanti di ripercorrere in sequenza il percorso TeRA il sabato e la Classica la domenica, percorrendo un totale di 93 km.

Come ogni anno, gli applausi più calorosi sono stati vinti dagli oltre 400 bambini dai 3 ai 12 anni, che hanno preso parte alla corsa Zagoraki con un percorso di 1 km. Le esigenze dell’organizzazione sono state supportate anche quest’anno da Jeep, attraverso Jeep Autolinea, distributore ufficiale della Prefettura di Ioannina. Il leggendario marchio, diventato sinonimo di amanti della natura e dell’avventura, utilizza per i suoi modelli una tecnologia elettrificata all’avanguardia per combinare un carattere robusto con un impatto ambientale minimo.

Sia con l’elettrico puro che con l’ibrido leggero o PHEV e con la trazione integrale 4xe, ci sarà sicuramente un’opzione ideale per ogni esigenza. Durante tutta la gara Avenger, Renegade e Compass hanno servito instancabilmente l’evento, portando a termine comodamente e in sicurezza ogni missione loro assegnata.