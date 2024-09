Fiat festeggia i 45 anni della prima automobile al mondo alimentata a etanolo

Nel 1979, più precisamente il 5 luglio di quell’anno, Fiat Brasile entrò nella storia con il lancio della prima automobile al mondo prodotta in serie alimentata a etanolo, la Fiat 147. Soprannominata affettuosamente “Cachacinha”, per il caratteristico odore che emana. Grazie allo scarico, il modello rappresenta un’importante pietra miliare per l’ingegneria automobilistica, che ha intensificato l’attenzione sullo sviluppo di tecnologie per veicoli più efficienti e meno inquinanti.

Fiat 147 è stata la prima automobile a etanolo prodotta in serie al mondo

“La Fiat 147 è un’icona che ha segnato la vita di migliaia di persone. Inoltre, ha fatto la storia dell’industria automobilistica essendo il primo modello prodotto in serie al mondo con un motore a etanolo. La sua eredità continua ancora oggi con la tecnologia dei motori flessibili, presente nella maggior parte della flotta di veicoli leggeri. L’etanolo si è affermato come protagonista nel processo di decarbonizzazione del Paese perché è un carburante estremamente efficiente in termini di emissioni considerando l’intero ciclo di vita dell’automobile”, sottolinea Alexandre Aquino, vicepresidente del Marchio Fiat per il Sud America.

Riconosciuta per il suo carattere innovativo nel settore automobilistico, la Fiat 147 fu il primo modello prodotto presso il Betim Automotive Complex nel 1976. Questo veicolo introdusse numerose novità, come il motore montato trasversalmente, il piantone dello sterzo retrattile, pneumatici radiali, parabrezza in vetro stratificato e la ruota di scorta posizionata nel vano motore, ottimizzando così lo spazio. La storia della versione della Fiat 147 alimentata a etanolo iniziò nello stesso anno, con l’avvio delle ricerche e dello sviluppo del motore.

Con la prima crisi petrolifera, iniziata nel 1973, i governi e i produttori di automobili di tutto il mondo iniziarono a cercare soluzioni per ridurre il consumo di prodotti petroliferi, come la benzina. Nel caso del Brasile, nel 1975 il governo federale ha istituito il programma ProÁlcool (Programma nazionale per l’alcol) con incentivi per la produzione di etanolo dalla canna da zucchero.

Sempre nel 1976, la prima partecipazione avvenne al Salone di San Paolo, quando il marchio presentò un prototipo della 147 alimentata a etanolo con decine di migliaia di chilometri percorsi. L’anno successivo, nel 1977, furono apportati miglioramenti tecnici al prodotto e vennero prodotte nuove unità, sottoposte a una serie di test rigorosi. Nel settembre del 1978, una Fiat 147 completò quello che sarebbe diventato il test definitivo per lo sviluppo del primo motore brasiliano a etanolo: un viaggio di 12 giorni lungo 6.800 chilometri, segnando un momento cruciale nella storia dell’auto alimentata a etanolo. attraverso il Paese, con una media di oltre 500 chilometri al giorno, tremila chilometri al suolo e variazioni climatiche superiori a 30 gradi.