Stellantis collabora con SA Auto Week

Stellantis South Africa sarà a Città del Capo per supportare la SA Auto Week a ottobre di quest’anno, quando il vertice automobilistico di vitale importanza tornerà nella Città Madre. Organizzata ogni anno da naamsa | Automotive Business Council, la SA Auto Week riunisce i leader di pensiero del settore provenienti da tutto il paese, dal continente e dal mondo per discutere di problemi comuni del settore automobilistico, scoprire le tendenze di sviluppo ed esplorare modi per lavorare in modo più efficiente ed efficace.

Stellantis diventerà presto l’ottavo OEM a produrre veicoli in Sudafrica

“L’Auto Week di quest’anno è particolarmente significativa, perché il 2024 è il centenario dell’industria automobilistica sudafricana”, afferma Mike Whitfield, amministratore delegato di Stellantis South Africa, nonché ex presidente di naamsa. Il tema dell’incontro di quest’anno è “Reinventare il futuro, INSIEME: celebrare la tradizione, la passione e l’ingegno dell’automotive”.

È importante per Stellantis far parte della SA Auto Week, perché l’azienda sta per diventare l’ottavo produttore OEM in Sudafrica dopo aver avviato i lavori per il suo stabilimento automobilistico all’avanguardia nella Coega Special Economic Zone nell’Eastern Cape. Inoltre, alcuni degli otto marchi che ha in Sudafrica sono tra i primi ad essere stati venduti in questo paese.

“Stellantis è l’orgoglioso custode di marchi automobilistici iconici, molti dei quali hanno più di 100 anni, come Opel (fondata nel 1862), Peugeot (1889), FIAT (1899) e Citroën (1919). Infatti, la Citroën B10, la Peugeot 5CV e la Type 177 e la FIAT 509 celebrano il loro centenario anche quest’anno.” L’eredità è una cosa, ha affermato Whitfield, ma Stellantis, nata solo dalla fusione di FCA e PSA nel gennaio 2021, riguarda anche l’innovazione.

“Non siamo solo leader dell’automotive, siamo determinati a trasformare il concetto di mobilità in tutto il mondo, motivo per cui è così importante prendere parte al tipo di dibattiti che si terranno alla SA Auto Week. Abbiamo molto da condividere con l’industria e c’è molto da imparare anche per noi, mentre ci spostiamo dal Sudafrica all’Africa”.

Una delle strategie chiave di Stellantis è il piano Dare Forward 2030, che mira a produrre un milione di unità all’anno, con una localizzazione del 70% e a raggiungere una quota di mercato del 22% in Medio Oriente e Africa entro il 2030.

Il sito Greenfields da 3 miliardi di Rand a Coega, che produrrà il pick-up Peugeot Landtrek da 1 tonnellata, è una parte fondamentale di questo piano, insieme alle attuali attività produttive Stellantis nel Nord Africa: in Marocco, Algeria, Tunisia ed Egitto. Si prevede che lo stabilimento di Coega impiegherà direttamente 1.000 persone e avrà un obiettivo di produzione iniziale di 50.000 veicoli all’anno quando diventerà operativo, con una capacità di aumentare la produzione fino a 90.000 veicoli all’anno.

“Questo investimento di Stellantis è la testimonianza della partnership pubblico-privata in corso che ha reso il settore automobilistico sudafricano il successo continentale che è stato per decenni ed è dovuto all’ambiente favorevole che il governo e agenzie come il Dipartimento del commercio, dell’industria e della concorrenza, l‘Industrial Development Corporation e la Coega Development Corporation hanno creato.

“L’investimento nell’industria automobilistica è un processo a lungo termine e non può esserci alcun investimento di alcuna natura senza un ambiente legislativo che garantisca che i campi da gioco siano livellati, che gli interessi degli investitori siano protetti e che una tabella di marcia guidi tutte le parti interessate”, ha affermato. “È importante riflettere su questo mentre celebriamo il centenario dell’industria automobilistica di questo paese alla SA Auto Week di ottobre”.