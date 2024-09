Fiat ha venduto quasi 100 mila auto in due mesi in Brasile

Nel mese di agosto 2024, in Brasile Fiat si è confermato il marchio più venduto con 49.433 immatricolazioni. Sebbene leggermente inferiore rispetto a luglio (50.469), il totale dei due mesi ha quasi raggiunto le 100.000 unità, con esattezza 99.902 vetture immatricolate.

Questi sono stati i migliori due mesi per Fiat dal dicembre 2014 e gennaio 2015, quando vendette rispettivamente 67.002 e 49.673 auto, per un totale di 116.675 immatricolazioni. Secondo Fenabrave, la principale casa automobilistica italiana ha dominato il mercato automobilistico ad agosto 2024 con una quota del 22,1 per cento. Il pick-up Strada, inoltre, ha stabilito il suo record storico di vendite. Molto bene comunque anche le altre auto che fanno parte della gamma della casa automobilistica italiana di Stellantis.

Al secondo posto dietro Fiat tra le case automobilistiche con più immatricolazioni in Brasile nei mesi di luglio e agosto troviamo Volkswagen con 36.900 unità vendute e una quota del 16,5 per cento. Il produttore automobilistico di Wolfsburg è stato il brand che è cresciuto di più nella Top 10 (+28 per cento rispetto ad agosto/2023). Dopo Volkswagen, tra i 10 marchi più venduti, la crescita maggiore in termini di volumi è stata quella di Nissan, che si è piazzata al nono posto con 7.600 immatricolazioni (+20 per cento).

Dunque per Fiat ancora ottime notizie dal Brasile che rimane uno dei mercati auto più importanti in assoluto a livello globale per la casa torinese di Stellantis che nei prossimi anni infatti investirà ancora in quel paese e più in generale in Sud America.