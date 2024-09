Alfa Romeo Tonale, Giulia e Stelvio: nel 2024 vendite in calo rispetto al 2023

In Europa, Alfa Romeo continua a registrare risultati negativi nel 2024, con un calo evidente rispetto all’anno precedente. Stando ai dati di Dataforce, a luglio 2024 il marchio ha venduto 3.198 auto, un netto calo rispetto alle 4.178 unità dello stesso mese del 2023, segnando una diminuzione del 23,46 per cento. Da inizio anno, le vendite sono scese a 28.272 veicoli, rispetto ai 31.647 del 2023, con una riduzione del 10,66 per cento.

Un 2024 non particolarmente positivo come vendite a livello globale per Alfa Romeo Tonale, Giulia e Stelvio fino ad ora

Attualmente, il modello di maggior successo della casa automobilistica del Biscione è il SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale, con 17.854 unità vendute. Tuttavia, questo rappresenta una diminuzione di circa 3.200 rispetto ai 21.047 esemplari venduti nel 2023, con un calo del 15,17 per cento. A luglio 2024, sono state vendute 1.821 Tonale, in calo del 31,18 per cento rispetto alle 2.646 vendite di luglio 2023. Per quanto riguarda il Stelvio, le vendite sono rimaste stabili, con 7.503 unità vendute nel 2024, simili alle 7.506 del 2023.

Per quanto riguarda invece la berlina di segmento D Alfa Romeo Giulia ha venduto 2.864 unità, rispetto ai 3.056 dello scorso anno, con una riduzione del 6,28 per cento. A luglio 2024, sono state vendute 391 Giulia, in calo del 24,22 per cento rispetto alle 516 vendite di luglio 2023. La casa automobilistica ora si concentra sull’Alfa Romeo Junior, il nuovo B-SUV disponibile in versioni elettriche e ibride, che, secondo l’amministratore delegato, dovrebbe vendere tra 50.000 e 70.000 unità all’anno. Attualmente sono state consegnate solo 23 unità del nuovo SUV compatto del Biscione.