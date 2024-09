Alfa Romeo Giulia e Stelvio ancora protagoniste del mercato in Italia

Alfa Romeo ha concluso il mese di agosto con ottime performance per i modelli Stelvio e Giulia, che hanno mostrato un notevole incremento nel canale privati. In particolare, il SUV di segmento D Stelvio ha ottenuto una quota del 5,4 per cento nel suo segmento, con un aumento di 1,9 punti percentuali rispetto allo scorso anno, mentre la berlina di segmento D Alfa Romeo Giulia ha raggiunto una quota di mercato del 3,4 per cento.

Ad agosto ottime performance per Alfa Romeo Giulia e Stelvio nel mercato auto italiano

I risultati positivi sono stati sicuramente influenzati dalle versioni Quadrifoglio di Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio che combinano raffinata tecnica e tecnologia avanzata, e dalla serie speciale globale Tributo Italiano. Quest’ultima rappresenta l’eccellenza del know-how italiano e la sportività distintiva di Alfa Romeo. Questi ottimi risultati fanno da apripista all’arrivo sul mercato del SUV compatto Alfa Romeo Junior che come sappiamo è stato ufficialmente presentato lo scorso 10 aprile e che presto sarà protagonista del primo porte aperte nelle concessionarie della casa automobilistica del Biscione in Italia. L’evemto si terrà il prossimo week end del 21 e 22 settembre e seguirà al road show di gran successo che ha visto il modello protagonista da giugno a luglio con oltre 9 mila visitatori.

Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia, ha espresso grande soddisfazione per le performance di Alfa Romeo Giulia e Stelvio, sottolineando come entrambi i modelli continuino a offrire emozioni profonde ai clienti. Ha anche anticipato che la nuova Alfa Romeo Junior contribuirà significativamente alla crescita del marchio, grazie all’entusiasmo generato. In vista del primo evento Porte Aperte e dell’arrivo delle prime Junior in strada entro la fine del mese, Russo ha ringraziato l’intera squadra di Alfa Romeo e la rete di vendita per i risultati ottenuti e per quelli futuri attesi con il nuovo modello.