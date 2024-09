Peugeot ad agosto aumenta la sua quota di mercato in UK grazie alle auto elettriche

Peugeot UK ha aumentato la sua quota di mercato combinata di auto e furgoni al 4,4 per cento ad agosto. Il marchio ha venduto più di 57.953 veicoli dall’inizio dell’anno, rispetto ai 53.552 venduti nello stesso periodo del 2023, un aumento dell’8 per cento nelle vendite di veicoli, trainato dal successo della sua gamma di veicoli elettrici.

Ad agosto, Peugeot si è anche classificata tra i primi cinque marchi per vendite di veicoli elettrici

Agosto è stato un altro mese di successo per Peugeot, con la quota del marchio nel mercato delle auto e dei furgoni elettrici in crescita al 5,9 per cento, con un aumento del 4,5 per cento rispetto ad agosto 2023. Ad agosto, la casa del leone si è anche classificata tra i primi cinque marchi per vendite di veicoli elettrici. Inoltre, il brand di Stellantis ha raggiunto un mix di vendite di auto elettriche del 26,7 per cento ad agosto.

Questa crescita è stata in parte trainata dal successo della nuova E-3008, che è stata il secondo SUV elettrico di medie dimensioni più venduto nel Regno Unito ad agosto, oltre a essere tra le 10 auto elettriche più vendute in assoluto, a soli due mesi dall’inizio delle consegne ai clienti.

Peugeot offre la gamma completamente elettrica più ampia di qualsiasi marchio europeo mainstream, con oltre 9.661 veicoli elettrici già venduti quest’anno rispetto ai 6.579 dello stesso periodo del 2023. Le nuove E-3008 ed E-5008 sono gli ultimi modelli ad aggiungersi alla gamma. Entro la fine del 2024, PEUGEOT offrirà 12 veicoli completamente elettrici, tra cui nove autovetture e tre veicoli commerciali leggeri elettrici.

La gamma di furgoni elettrici (e-LCV) di Peugeot continua a registrare ottime performance, con il marchio in testa alle vendite di furgoni elettrici ad agosto e da inizio anno, con il nuovo E-Partner e l’E-Expert classificati rispettivamente come numero uno e due furgoni più venduti ad agosto. Il nuovo E-Expert è anche il furgone elettrico più venduto nel Regno Unito finora nel 2024.

Questo successo elettrico ha spinto Peugeot a diventare il marchio di veicoli commerciali leggeri elettrici più venduto nel Regno Unito nel 2024, con una quota di mercato dei furgoni elettrici in crescita al 18,4 per cento da inizio anno, con un incremento del 6,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023.

Oltre a offrire la gamma di veicoli elettrici più ampia di qualsiasi marchio europeo mainstream, Peugeot offre anche la sua garanzia completa Allure Care su tutta la sua gamma di auto elettriche. La garanzia copre il motore elettrico, il caricabatterie di bordo, la trasmissione e i principali componenti elettrici e meccanici fino a otto anni o 100.000 miglia, rendendo il marchio transalpino il primo produttore europeo a offrire una copertura così generosa. La garanzia Allure Care si attiva automaticamente e gratuitamente per due anni o 16.000 miglia dopo ogni servizio nella rete post-vendita approvata dalla casa francese.

Eurig Druce, Amministratore delegato di Peugeot UK, ha affermato: “Agosto ha registrato un’altra performance di vendita positiva per noi con la nostra quota di mercato complessiva in aumento al 4,4 per cento grazie al successo della nostra gamma di veicoli elettrici, con l’E-3008 che continua a ottenere ottime prestazioni solo nel suo secondo mese completo di vendita e la nostra gamma di furgoni elettrici in cima alle classifiche di vendita. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti la più ampia gamma completamente elettrica di qualsiasi marchio europeo mainstream e le cifre di questo mese mostrano il nostro impegno a diventare completamente conformi allo ZEV entro la fine del 2024, con un mix elettrico di oltre il 27 per cento ad agosto”.