Peugeot diventa “Official Intelligence Partner” di Under the Pole

Da maggio 2024, Peugeot prosegue e amplia ulteriormente la sua partnership con il programma di ricerca subacquea Under the Pole. Questo programma combina nuove spedizioni in tutto il mondo, ricerca scientifica e azioni per aumentare la consapevolezza sulla conservazione degli oceani. la casa automobilistica del Leone condivide questa filosofia: la Marca francese di Stellantis ha deciso di mettere l’educazione al centro della sua strategia responsabile e di concentrare il suo contributo su azioni educative concrete con un impatto sull’ambiente.

Il programma Under the Pole è stato fondato nel 2008 da Ghislain Bardout ed Emmanuelle Périé-Bardout a Concarneau, in Francia. Condivide con Peugeot l’ambizione di utilizzare la scienza e la tecnologia per proteggere l’ambiente, in particolare la protezione degli oceani. Questo programma lavora anche con il grande pubblico per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questo problema. L’organizzazione di nuove spedizioni in tutto il mondo si è concentrata sull’esplorazione scientifica degli oceani, in particolare nelle regioni polari o isolate.

Sostegno alla ricerca scientifica da parte di Peugeot, in particolare attraverso il programma DeepLife, che studia le foreste di animali marini nella zona mesofotica (da 30 a 200 metri di profondità) e il loro ruolo chiave nel funzionamento dell’ecosistema marino. L’attuale missione, che durerà fino al 15 ottobre 2024 in Grecia, Italia e Francia, mira a indagare se gli ecosistemi mesofotici del Mediterraneo possono fungere da rifugio per le popolazioni dai cambiamenti climatici. Questi studi rappresentano un importante focus di ricerca per i prossimi anni per comprendere le connessioni tra popolazioni di superficie e mesofotiche e per adottare misure protettive adeguate.

Lavorare per sensibilizzare e proteggere gli oceani, basandosi sulla convinzione che la conoscenza ha senso solo se condivisa. Questo lavoro, finalizzato all’educazione dei giovani e alla sensibilizzazione del pubblico, si presenta sotto forma di una carovana educativa che mette in mostra le scoperte di subacquei e scienziati. La scenografia immersiva ispira e promuove la conoscenza degli ecosistemi marini. Peugeot è particolarmente orgogliosa di questa partnership con Under the Pole, che permette di realizzare azioni concrete per preservare il nostro ambiente. Queste attività educative sono elementi importanti dell’impegno responsabile del marchio.