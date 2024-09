Jeep Compass superato per la prima volta da Chery tra i SUV di medie dimensioni

Le vendite della Chery Tiggo 7 hanno mostrato una certa stabilità negli ultimi mesi, con alcune fluttuazioni inaspettate. Il competitor diretto del Jeep Compass, per questo segmento, ha raggiunto un successo inaspettato contro l’affermato SUV Stellantis. Ad agosto, infatti, ha segnato un traguardo significativo in Brasile: con 4.016 immatricolazioni, ha superato per la prima volta il Compass, che ha totalizzato 4.005 unità vendute. Certo, la differenza è di soli 11 veicoli, un’inezia, ma questo risultato rappresenta un record importante per il marchio cinese.

Nel mercato brasiliano, la Jeep Compass è un protagonista di spicco nel segmento dei SUV. Da inizio anno, il Compass ha mantenuto la leadership nella sua categoria, totalizzando 31.522 unità vendute, un risultato che afferma con decisione la sua continua popolarità e il suo appeal tra i consumatori brasiliani.

La forte concorrenza e la crescente varietà di modelli sul mercato è stata avvertita solo recentemente come un problema a cui far fronte rapidamente. La Jeep Compass ha saputo sempre distinguersi grazie a elementi quali robustezza, comfort e tecnologia avanzata. Il successo di Jeep è ulteriormente sottolineato dal fatto che in numero totale resta in cima alle vendite. Altre vetture hanno sfiorato o superato le sue vendite in alcuni mesi in questi anni, ma la Compass rimane ancora saldamente al comando, consolidando la sua posizione di leader nel segmento dei SUV di medie dimensioni.

Il Tiggo 7, crescendo rapidamente in Brasile, si è posizionato già al secondo posto nel segmento dei SUV medi, preceduto dalla Toyota Corolla Cross, che ha conquistato il primo posto con 4.318 unità vendute. Il successo del Tiggo 7 nel mercato brasiliano può essere in parte attribuito al lancio della versione Sport, avvenuto a marzo di quest’anno.

Il modello è offerto al prezzo di R$139.990 mentre, per fare un confronto, la versione più economica della Compass parte da R$182.990. Anche a fronte del recente calo nelle vendite, la Jeep Compass, come anticipato, mantiene la leadership nel suo segmento dall’inizio del 2024. Al secondo posto troviamo la Corolla Cross con 31.009 unità, mentre il Tiggo 7 si aggiudica il terzo posto con 16.936 veicoli venduti, ancora lontano dai primi due.