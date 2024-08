Stellantis annuncia il richiamo di Jeep Compass, Commander e Ram Rampage in Brasile

Stellantis Brasile ha annunciato richiami per i modelli Jeep Compass 4xe, Jeep Commander e Ram Rampage a causa di problemi di sicurezza identificati nei veicoli. Per Compass 4xe, il richiamo riguarda la verifica e, se necessario, la sostituzione del cavo della batteria, che potrebbe presentare difetti di ricarica e rischi di incendio. Nei modelli Commander e Rampage, invece, il problema riguarda i semiassi, che potrebbero rompersi, causando perdite di trazione aumentando il rischio di incidenti.

Stellantis: richiamo in Brasile per Jeep Compass, Commander e Ram Rampage

I proprietari dei veicoli coinvolti sono invitati a prenotare riparazioni gratuite a partire dal 9 settembre 2024 presso i concessionari autorizzati. Stellantis sottolinea l’importanza della manutenzione preventiva per garantire la sicurezza e l’affidabilità dei veicoli, e raccomanda ai clienti di contattare i concessionari o i canali di assistenza per maggiori dettagli e per pianificare le riparazioni necessarie.

Stellantis invita i possessori di veicoli a marchio Jeep, modello Compass 4xe, model year 2022 e 2023, a fissare, a partire dal 9 settembre 2024, un appuntamento presso uno dei concessionari della rete Jeep affinché possano essere forniti, gratuitamente, controlli e, se necessario, sostituire il cavo della batteria.

È stata individuata la possibilità dell’assenza del dado di fissaggio del connettore del cavo di ricarica della batteria o della sua bassa coppia di fissaggio, che potrebbe causare la mancata ricarica e/o il surriscaldamento del connettore, con rischio di incendio e potenziali danni fisici gravi o addirittura mortali agli occupanti o a terzi. I tagliandi verranno effettuati previo appuntamento, per questo motivo è importante rivolgersi alla concessionaria di vostra scelta per essere informati sulla data prevista per il tagliando. Il tempo stimato per la riparazione è di circa un’ora e trenta minuti.

Gli chassis interessati (non sequenziali) sono quelli dal NPR86861 al PPS57251. Per maggiori informazioni visitare il sito www.jeep.com.br o contatta il Centro Assistenza Clienti Jeep tramite WhatsApp (31) 2123 4000 o telefonicamente allo 0800 703 7150. Con questa iniziativa FCA mira a garantire la soddisfazione dei propri clienti, garantendo la qualità, sicurezza e affidabilità dei veicoli del marchio Jeep.

Stellantis invita i proprietari dei veicoli Jeep Commander con motore a benzina, anni/modello 2024 e 2025, a fissare un appuntamento presso uno dei concessionari Jeep a partire dal 9 settembre 2024. Durante la visita, verranno sostituiti gratuitamente i semiassi dei veicoli richiamati. Questo intervento è necessario poiché è stata riscontrata una potenziale rottura dei semiassi, che potrebbe causare la perdita di trazione del veicolo, aumentando il rischio di incidenti con possibili danni materiali, lesioni gravi o, in casi estremi, la morte degli occupanti o di terzi.

I proprietari sono invitati a contattare il concessionario per programmare l’intervento, che richiede circa due ore. I veicoli coinvolti nel richiamo hanno numeri di telaio non sequenziali compresi tra RKN43117 e SKN56422.

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare il Centro Assistenza Clienti Jeep al numero 0800 703 7150, visitare il sito web www.jeep.com.br o inviare un messaggio tramite WhatsApp al numero (31) 2123 4000. Con questa iniziativa, FCA mira a garantire la soddisfazione dei propri clienti, assicurando la qualità, la sicurezza e l’affidabilità dei veicoli Jeep.

Infine nel richiamo di Stellantis coinvolti anche i possessori di veicoli a marchio Ram, modello/versione Rampage, equipaggiati con motore a benzina, anno/modello 2024, invitati a fissare, a partire dal 9 settembre 2024, un appuntamento e recarsi presso uno dei concessionari della rete Ram, affinché venga effettuata la sostituzione degli assi dei veicoli richiamati che saranno forniti gratuitamente.

La possibilità di rottura dei semiassi è stata identificata con la perdita di trazione del veicolo che, in casi estremi, potrebbe provocare incidenti con conseguenti danni materiali, gravi danni fisici o anche mortali agli occupanti del veicolo o a terzi. I servizi verranno svolti previo appuntamento. Per questo motivo è importante che il proprietario del veicolo contatti la concessionaria di sua scelta per conoscere il programma di manutenzione. Il tempo stimato per la riparazione è di circa 2 ore.