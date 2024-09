Jeep Avenger 4xe protagonista al Caramulo Motorfestival 2024

Il marchio Jeep torna sul palco del Caramulo Motorfestival, in un’edizione 2024 che promette di rimanere nella memoria delle migliaia di visitatori attesi, appassionati del tema che, ad ogni edizione, tornano a quello che è uno degli eventi di eccellenza a livello nazionale. sport motoristici.

Jeep presente al Caramulo Motorfestival 2024 con lo status di Official Partner

Assumendosi come Partner dell’evento, il brand nordamericano presenta le sue proposte più recenti in due ambiti, mostrando, da un lato, nella presentazione al pubblico, la versione 4xe del pluripremiato modello Avenger, in uno spazio espositivo che vedrà protagonista, con la Jeep Compass 4xe, anche un’altra delle proposte più ambite della gamma.

Ricordiamo che l’introduzione sul mercato nazionale della versione 4xe della Jeep Avenger – complementare all’offerta 100% EV, e-Hybrid e benzina – avviene in questo quarto trimestre del 2024, quando si aprono gli ordini di quest’ultima versione, un significativo pietra miliare per il brand che rappresenta un importante progresso in termini di tecnologia e design.

L’Avenger 4xe dispone di un powertrain innovativo, in cui i vantaggi di un sistema ibrido a 48 V sono associati a un motore turbo da 1,2 litri, con 136 CV, e due motori elettrici da 21 kW, anteriore e posteriore, a un cambio a doppia velocità a sei velocità. cambio automatico a frizione e la più avanzata tecnologia di trazione integrale. La combinazione garantisce prestazioni eccezionali, raggiungendo una potenza massima di 136 CV e una velocità massima di 194 km/h. Con il lancio della Jeep Avenger 4xe e i continui progressi nella tecnologia ibrida, Jeep non solo soddisfa le esigenze degli automobilisti di oggi, ma plasma anche il futuro del marchio americano di Stellantis in Europa.

Inoltre, sarà proprio sul tracciato del TT, disegnato attorno al perimetro dell’evento e intitolato al marchio Jeep, che moltissimi visitatori concentreranno la loro attenzione, potendo partecipare a sessioni di test-drive con diversi modelli della Jeep., ovvero Avenger e-Hybrid, Renegade 4xe, Compass Trailhawk 4xe e Wrangler Rubicon 4xe. Il Caramulo Motorfestival, la più grande celebrazione annuale della cultura automobilistica in Portogallo, si svolgerà questo fine settimana, dividendo il suo vasto programma il 6, 7 e 8 settembre.