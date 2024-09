Opel ad agosto cresce bene in Germania

Agosto forte per Opel in Germania: secondo l’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA), il produttore con sede a Rüsselsheim ha raggiunto una quota di mercato delle autovetture del 6,2 per cento in un mercato complessivo in calo. Nello stesso mese dell’anno scorso questa percentuale era del 5,4 per cento.

La quota di mercato combinata delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri di Opel è pari al 6,3%

Secondo i dati interni preliminari, ad agosto la quota di mercato complessiva delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri era del 6,3 per cento (2023: 5,7 per cento). Il bestseller della gamma Opel è stata la nuova Astra con oltre 4.300 nuove immatricolazioni. Il risultato dello stesso mese dell’anno scorso è stato più che raddoppiato.

Complessivamente quest’anno Opel ha registrato una crescita significativa nell’importante mercato interno tedesco. Secondo i dati interni preliminari, nei primi otto mesi dell’anno sono stati immatricolati più di 120 mila veicoli, con un aumento di circa il 14,2 per cento con una quota di mercato del 5,7 per cento (2023: 5,1 per cento). Un altro motore di crescita sono i veicoli commerciali leggeri, dove la casa tedesca che fa parte del gruppo Stellantis è cresciuta di oltre il 67 per cento.

“Abbiamo continuato il corso positivo dell’anno nel nostro mercato interno tedesco in agosto. La nuova Astra in particolare ha dato un contributo significativo a questo. Il nostro portafoglio di prodotti ultramoderni, che continueremo ad espandere nella seconda metà dell’anno, ci darà ulteriore vantaggio per il resto dell’anno”, afferma Patrick Dinger, capo del marchio Opel Germania. Dunque per il marchio di Russelsheim fino ad ora un ottimo 2024 nel suo mercato interno.