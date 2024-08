Chrysler: il pronipote del fondatore critica il rifiuto di Stellantis alla vendita del marchio

Frank B. Rhodes, Jr., discendente del fondatore della Chrysler Corporation Walter P. Chrysler, ha attirato l’attenzione con un ambizioso piano per rilanciare il famoso marchio americano e anche Dodge. La sua proposta, presentata in dettaglio al CEO di Stellantis Carlos Tavares, delinea una visione che combina tradizione e innovazione, con l’obiettivo di assicurare un futuro prospero a questi storici marchi americani.

Frank B. Rhodes, Jr pronipote di Walter P. Chrysler deluso dalla decisione di Stellantis

Stellantis, azienda nata dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e PSA Group, ha risposto alla proposta di Rhodes con una dichiarazione decisa, ribadendo il suo impegno verso il vasto portafoglio di marchi che possiede.

Nella sua risposta, Stellantis ha affermato: “Stellantis riconosce l’interesse nei confronti dei suoi marchi nordamericani e ribadisce l’impegno della Società nei confronti dell’intero portafoglio di 14 marchi potenti e iconici, a ciascuno dei quali è stato concesso un lasso di tempo di 10 anni per costruire un business redditizio e sostenibile. Come i marchi Jeep e Ram, Chrysler e Dodge sono in prima linea nella trasformazione di Stellantis verso una mobilità pulita, beneficiando della tecnologia all’avanguardia e della scala del Gruppo. La Società non sta perseguendo la scissione di nessuno dei suoi marchi”.

Rhodes, tuttavia, si è detto non soddisfatto del modo in cui la risposta è stata comunicata. In una dichiarazione rilasciata ai media, ha espresso la sua delusione: “Sono rimasto molto deluso nell’apprendere che Stellantis ha rilasciato una sorta di risposta alla mia proposta. Dal momento che ho inviato la proposta a Carlos Tavares e Christine Feuell, mi aspettavo che la cortesia della loro risposta arrivasse direttamente a me. Invece, ho appreso dei loro commenti dai miei amici dei media. Spero che in futuro avremo comunicazioni dirette, o almeno copiate”.

Rhodes ha inoltre accennato a una risposta più definitiva prossimamente, dichiarando: “La mia dichiarazione formale sarà pronta per martedì”. Nel frattempo, mentre il dialogo tra Rhodes e Stellantis prosegue, il futuro di Chrysler e Dodge resta un argomento di grande interesse. Questo diventa particolarmente rilevante nell’attuale panorama automobilistico, caratterizzato dal passaggio verso nuove forme di propulsione. La proposta di Rhodes, che enfatizza l’importanza di conservare l’identità distintiva di questi marchi, ha stimolato un dibattito su come gestire con successo l’equilibrio tra tradizione e innovazione in un mercato in continua evoluzione.