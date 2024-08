Stellantis: Carlos Tavares visiterà gli USA per risolvere il problema del calo degli utili

Il CEO di Stellantis Carlos Tavares visiterà Detroit questa settimana, dove cercherà di sviluppare una strategia per risolvere le difficoltà delle attività nordamericane della sua azienda e rassicurare dipendenti e investitori. Secondo la stessa fonte è probabile che la strategia venga messa a punto entro la fine di questa settimana.

Visita negli USA per Carlos Tavares che cercherà di studiare un piano per tornare a fare utili

Sebbene Tavares solitamente visiti le sedi operative in Nord America ogni quattro o sei settimane, secondo indiscrezioni, una di queste ha aggiunto che la visita del CEO questa settimana, durante la pausa estiva, aveva lo scopo di inviare un segnale chiaro. L’intenzione del CEO è quella di dimostrare che si sta occupando personalmente della situazione. “Le operazioni nordamericane stanno sostanzialmente finanziando il resto del gruppo”.

Tavares, che ha descritto i risultati del primo semestre di Stellantis come “umilianti”, ha affermato che l’attività nordamericana della casa automobilistica nata dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA ha sofferto di un mix di elevati inventari di veicoli, problemi di produzione e una mancanza di “sofisticatezza” nel modo in cui ha affrontato il mercato locale. Di conseguenza, le azioni Stellantis sono crollate di quasi il 50% dai massimi di marzo.

Durante la visita di questa settimana agli uffici di Auburn Hills, Michigan, Carlos Tavares incontrerà inizialmente i dirigenti di alto livello per poi elaborare una strategia entro la fine della settimana per affrontare la situazione, secondo quanto riferito da una fonte. Nel primo semestre, il reddito operativo di Stellantis ha subito un calo del 40%, principalmente a causa delle difficoltà in Nord America, che rappresenta il cuore del profitto dell’azienda. Le vendite di veicoli dei marchi principali di Stellantis nella regione, Ram e Jeep, sono diminuite di oltre il 33% rispetto alla prima metà del 2019, secondo i dati di Cox Automotive. Stellantis ha già intrapreso azioni per ridurre i costi, diminuendo il personale negli Stati Uniti.

Questo mese, la casa automobilistica ha annunciato il licenziamento di fino a 2.450 operai presso lo stabilimento di assemblaggio Warren Truck, vicino a Detroit, poiché è stata interrotta la produzione del Ram 1500 Classic. A fine luglio, l’azienda ha anche offerto pacchetti di incentivi per il pensionamento volontario ai dipendenti stipendiati negli Stati Uniti.

Tavares ha inoltre evidenziato inefficienze in due stabilimenti statunitensi, senza però specificare quali. A luglio, ha dichiarato ai giornalisti che il ritmo produttivo dello stabilimento di assemblaggio Sterling Heights, in Michigan, era insoddisfacente. La visita di Tavares avviene in un momento in cui cresce la preoccupazione tra alcuni investitori e lavoratori sindacalizzati riguardo alle difficoltà in Nord America.