Citroen Basalt: partiti bene gli ordini per il SUV coupé in India

I concessionari di Stellantis segnalano un crescente interesse per la Citroen Basalt in India. Le consegne delle due principali varianti della Basalt sono già iniziate, con i concessionari che indicano che le consegne della variante entry-level You, che ha un tasso di produzione più basso, inizieranno a partire da ottobre 2024. Attualmente, tutte le varianti della Basalt hanno un tempo di attesa medio di circa un mese.

Sembrano essere partiti bene gli ordini per Citroen Basalt in India: cresce l’interesse per il SUV coupé

Citroen Basalt in India viene proposta con due motori a benzina: un’unità aspirata da 1,2 litri per i modelli inferiori e un turbo benzina da 1,2 litri per le varianti più alte. Le due varianti principali possono essere dotate di un cambio a sei velocità e i concessionari hanno dichiarato che quasi la metà degli acquirenti opta per il cambio automatico. Si osserva una divisione 70:30 per le scelte del motore, con l’unità aspirata che rappresenta il 30 per cento.

In India, circa il 60 per cento degli acquirenti della Citroen Basalt sceglie l’allestimento Max di fascia alta, che offre caratteristiche come cerchi in lega da 16 pollici, rivestimenti in semi-similpelle, climatizzatore automatico e telecamera posteriore. Nonostante il prezzo competitivo della variante base, che parte da soli 7,99 lakh di rupie (ex-showroom), l’interesse per la versione Max rimane elevato. Per quanto riguarda le opzioni di vernice, le tinte Polar White e Garnet Red risultano essere le più richieste per il nuovo modello Basalt.

Ricordiamo che questo modello di Citroen viene venduto anche in Sud America dove però le consegne non sono ancora iniziate. Inoltre si dice che da questa vettura possa derivare un futuro SUV coupè che Citroen venderà anche in Europa. Vedremo dunque che novità ci saranno a proposito di questo nuovo modello della casa francese di Stellantis.