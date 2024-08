DS Automobiles al Mode Suisse & Friends 2024

Mode Suisse è impegnata da oltre dieci anni sulla scena della moda svizzera con grande successo e dà forma alla sua visibilità con la sfilata annuale “Mode Suisse & Friends”. DS Automobiles sostiene e accompagna l’organizzazione come partner automobilistico.

Mode Suisse è una piattaforma industriale che promuove la collaborazione tra stilisti e scuole con l’industria tessile, i rivenditori, i media e altri attori del settore della moda. Mode Suisse presenta, mette in rete, discute e vende la moda svizzera durante sfilate, showroom e tavole rotonde. L’evento annuale “Mode Suisse & Friends” al Kunsthaus di Zurigo si rivolge principalmente a un pubblico specializzato, ma anche a profani interessati alla moda.

Inoltre, Mode Suisse è consulente per designer svizzeri e apriporta per partecipazioni a settimane ed eventi internazionali della moda. Tra i format internazionali figurano il DACH Showroom Paris in collaborazione con l’Austrian Fashion Association e lo Showroom di Berlino o “Swiss Touch Presents: Mode Suisse at NY Fashion Week”.

DS Automobiles sostiene Mode Suisse e in particolare la sfilata Mode Suisse & Friends come partner automobilistico dal 2023. Per la prima volta, una DS 4 viene trasformata in un’auto d’arte e sarà il primo veicolo in assoluto ad essere esposto nel nuovo edificio Chipperfield al Kunsthaus di Zurigo. La coppia di designer Louis Origine, che ha partecipato a Mode Suisse & Friends, ha progettato la DS 4 Art Car. L’auto sarà poi esposta nei pop-up store DS “Rivoli” di Losanna e Basilea per quattro giorni ciascuno.

La sfilata di quest’anno si svolgerà il 2 settembre al Kunsthaus di Zurigo. Gli eventi, lanciati nel 2011, sono organizzati e curati dall’esperto del settore Yannick Aellen (Stella/Swiss Textiles & Annabelle Awards, Gwand, Louis Vuitton, Alexis Mabille, Heidi Klum/ProSieben) e dal suo team.