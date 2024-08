Fiat Toro avrà un’edizione speciale per onorare i 125 anni di Fiat

Fiat Toro presto vedrà arricchita la sua gamma con il lancio di una nuova edizione speciale in commemorazione del 125º anniversario del marchio. Secondo quanto riportato da Autos Segredos, il debutto è previsto nei prossimi mesi in Brasile. Questa versione speciale del pickup di Fiat avrà come base il modello Volcano Turbo 270 Flex, scelto dal marchio per celebrare questa importante occasione storica.

Per festeggiare i 125 anni del brand in Brasile sarà lanciata una versione speciale di Fiat Toro

Fiat Toro 125 avrà lo stesso equipaggiamento della versione Volcano, su cui si basa. Tra le dotazioni standard figurano il tettuccio marino, il Cluster Full Digital 7 pollici, sistema multimediale con touchscreen 7 pollici, Wireless Apple CarPlay e wireless Android Auto, comandi vocali Bluetooth, MP3, radio AM/FM, ingresso aux, porta USB, sensore di parcheggio posteriore e firma DRL a LED, climatizzatore bizona, fotocamera posteriore, sistema multimediale con schermo 8,4″ con Apple CarPlay e Android Auto con connessione wireless, comandi vocali e Bluetooth, fari Full LED e fendinebbia LED.

L’equipaggiamento della Fiat Toro Tributo 125 anni include anche Fiat Connect////Me, la piattaforma di servizi connessi del marchio, che offre numerose funzionalità come Wi-Fi, operazioni da remoto, monitoraggio del veicolo, localizzazione, navigazione, assistenza alle chiamate, sensori di parcheggio anteriori e un sedile del conducente regolabile elettricamente. Inoltre, la vettura sarà dotata di luci ambientali a LED, specchietto retrovisore retrattile con luce pozzanghera, cerchi in lega da 18″ con pneumatici 225/60 R18 e un caricabatterie a induzione.

Fiat Toro Tributo 125 anni sarà equipaggiata con il motore 1.3 Turbo 270 Flex, che eroga 185 CV con etanolo e 180 CV con benzina, mentre la coppia comune per entrambi i carburanti è di 27,5 kgfm. Questo motore è collegato ad un cambio automatico a sei rapporti e la trazione è 4×2. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questa nuova versione del pickup medio di Fiat.