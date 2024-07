Fiat Toro 2026: nuova ipotesi dal web per la futura generazione

Dal Brasile giunge la notizia che il Fiat Toro 2026 subirà il suo secondo restyling con il MY26, previsto per la fine della prima metà del 2025. Tra le novità, il modello presenterà modifiche al frontale e agli interni, oltre all’introduzione di un nuovo motore 2.2 Turbo Diesel. Nella parte anteriore, il veicolo sarà dotato di un nuovo paraurti, una calandra ridisegnata e nuovi fari ausiliari, pur mantenendo la configurazione a doppia serie dei fari principali. Lateralmente, il pick up di Fiat offrirà nuove opzioni per le ruote, mentre nella parte posteriore le luci e il paraurti resteranno invariati rispetto al modello attuale.

Ecco come potrebbe apparire la futura Fiat Toro 2026

Tutte le versioni riceveranno nuovi cerchi in lega (tranne l’Endurance che avrà un nuovo coprimozzo), modifiche ai loghi e nuovi colori. All’interno, il Fiat Toro 2026 adotterà alcune modifiche direttamente dal recente Ram Rampage. Il cruscotto manterrà il design attuale, così come i rivestimenti delle porte, ma i sedili presenteranno nuovi rivestimenti.

Inoltre, proprio come il Ram Rampage, il Fiat Toro 2026 sarà equipaggiato con il nuovo motore 2.2 Turbo Diesel, capace di erogare circa 200 CV di potenza. A proposito di Fiat Toro 2026 nelle scorse ore si registra un nuovo render del creatore digitale Kleber Silva che ha immaginato in questa maniera il futuro pickup della principale casa automobilistica italiana.

Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo atteso modello su cui Fiat non fa mistero di puntare forte anche per il futuro in America latina.