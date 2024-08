Jeep pensa seriamente ad un nuovo SUV low cost per i mercati emergenti

Oltre alle future generazioni di Jeep Renegade e Jeep Compass, attualmente in fase avanzata di sviluppo, la casa automobilistica americana sta pensando ad un nuovo SUV entry-level destinato ai mercati emergenti. Fonti provenienti dall’India hanno rivelato che il veicolo sarà basato sulla rinomata piattaforma CMP di Stellantis, condivisa con modelli come la Citroën C3 e la Peugeot 208. La piattaforma CMP, già in produzione in India, offre vantaggi come un ampio spazio interno e costi di produzione molto competitivi.

Jeep pensa ad un nuovo SUV low cost per i mercati emergenti con la stessa base di Peugeot 208 e Opel Corsa

Per quanto riguarda il design, Jeep dovrà applicare le sue linee guida estetiche sia all’esterno che all’interno del veicolo, con l’obiettivo di conferire una forte personalità al nuovo SUV e di allinearlo agli altri modelli globali del marchio. La condivisione con i modelli Citroën sarà limitata alla piattaforma e a pochi componenti meccanici. Shailesh Hazela, recentemente nominato amministratore delegato di Stellantis in India, ha offerto alcuni spunti sul progetto, sottolineando che la strategia aziendale nella regione è mirata a soddisfare la crescente domanda di SUV compatti con un prezzo compreso tra 14 e 19 mila euro.

Vedremo dunque quali novità arriveranno in proposito e se alla fine per davvero la casa americana confermerà la volontà di lanciare sul mercato un simile modello per mercati importanti come India, Nord Africa e Sud America. Di un modello di questo tipo per la verità si parla da qualche anno ma fino ad ora sembrava che non ci fosse la volontà da parte di Jeep di portare questo modello sul mercato.