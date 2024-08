Peugeot e-5008 nominata miglior auto elettrica a 7 posti da What Car?

Nella categoria “What Car?” Electric Car of the Year Awards 2024, la nuova Peugeot E-5008 ha battuto i concorrenti di riferimento e premium, aggiudicandosi il premio “Best Electric 7-Seater“. I giudici hanno elogiato l’impressionante raffinatezza della nuova E-5008, che offre ai passeggeri un viaggio confortevole e silenzioso. A ciò si aggiungono gli interni impressionanti e spaziosi, che offrono ampio spazio per un massimo di sette adulti, anche nella terza fila. Nella categoria delle auto usate, la Peugeot E-208 è stata elogiata dai giudici e ha vinto il premio “Best Electric Small Car”.

La E-5008 completamente elettrica è l’unico modello nel segmento elettrico a offrire fino a 660 km di autonomia, posti a sedere per un massimo di sette passeggeri e una scelta di propulsori. Progettata fin dall’inizio come modello elettrico utilizzando la piattaforma Stellantis STLA-M, la nuova E-5008 è disponibile per l’ordine ora con una batteria da 73 kWh e un motore elettrico da 210 CV che offre fino a 311 miglia di autonomia (WLTP). Una versione a lungo raggio si unirà alla gamma più avanti nel 2024 con una batteria da 98 kWh, un motore elettrico che produce 230 CV e in grado di raggiungere fino a 660 km di autonomia.

La nuova E-5008 offre sette posti di serie, pur mantenendo un esterno elegante e un interno spazioso e di alta qualità, tra cui il nuovo Peugeot Panoramic i-Cockpit, che combina l’head-up display rialzato e il grande touchscreen centrale dei modelli precedenti in un unico display panoramico curvo da 21 pollici.

Steve Huntingford, direttore di What Car?, ha affermato: “La nuova Peugeot E-5008 unisce una guida confortevole a una sensazione di stabilità. Inoltre, riduce al minimo il rumore del vento e della strada, così non dovrai alzare la voce, nemmeno quando parli con qualcuno nella terza fila. Anche l’accesso alla terza fila è facile e c’è spazio per gli adulti lì dietro. Nel frattempo, la qualità in tutti gli interni è impressionante”.

Eurig Druce, amministratore delegato di Peugeot UK, ha affermato: “Con posti a sedere per un massimo di sette passeggeri e un’autonomia elettrica fino a 660 km, la nuova E-5008 stabilisce un nuovo punto di riferimento nel mercato dei veicoli elettrici. Vincere il prestigioso riconoscimento “Best Electric 7-Seater” nei What Car? Electric Car of the Year Awards riconosce la nuova Peugeot E-5008 come un vero SUV di classe superiore. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti la gamma più completa e completamente elettrica di qualsiasi marchio europeo mainstream e ci impegniamo a essere uno dei leader nel mercato dei veicoli elettrici”.

Peugeot offre la gamma completamente elettrica più ampia tra tutti i principali marchi europei e, entro la fine dell’anno, offrirà 12 veicoli completamente elettrici, tra cui nove autovetture e tre veicoli commerciali leggeri elettrici.

Oltre alla sua ampia gamma di veicoli elettrici, Peugeot offre la garanzia Allure Care su tutta la sua gamma di auto elettriche. Peugeot è il primo produttore europeo a offrire una copertura così generosa. La garanzia Allure Care copre il motore elettrico, il caricabatterie di bordo, la trasmissione e i principali componenti elettrici e meccanici fino a 8 anni o 100.000 miglia. La garanzia Allure Care Peugeot si attiva automaticamente e gratuitamente per due anni (o 16.000 miglia) dopo ogni servizio nella rete post-vendita approvata dalla casa francese.