Il Team Peugeot TotalEnergies torna in azione in Texas

Dopo un risultato promettente a San Paolo (Brasile) e la pausa estiva, il Team Peugeot TotalEnergies è pronto a riavviare il FIA WEC 2024 sul Circuit of the Americas, vicino ad Austin, nello stato americano del Texas. Il marchio francese farà il suo debutto nella corsa di sei ore, conosciuta come Lone Star Le Mans, che è tornata nel calendario FIA WEC nel 2020. La versione 2024 della Peugeot 9X8 ha già avuto modo di esplorare la pista texana , insieme ai rivali del campionato, in una sessione di test organizzata dalla Michelin, a fine luglio.

Il Team Peugeot TotalEnergies ha fatto il suo debutto sul Circuito delle Americhe durante una sessione di test tenutasi a fine luglio

Il team ha potuto vivere le sfide del circuito insieme ai propri concorrenti, il che ha permesso loro di prepararsi bene per la gara. COTA è un tracciato unico, molto collinoso, con grandi dislivelli, tratti molto veloci e altri molto più lenti. La sessione di test, così come il periodo di preparazione, hanno permesso al team di mettere a punto le proprie strategie di gara e di familiarizzare con il Circuito delle Americhe.

Il lavoro di analisi dei dati e le simulazioni si sono concentrati sulla serie di curve veloci e su quelle più lente e tecniche. I test hanno offerto anche l’opportunità di regolare con precisione le impostazioni del sistema, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del percorso. Ogni setting è stato studiato per permettere al team di sfruttare al meglio questo impegnativo circuito.

Il Team Peugeot TotalEnergies cercherà di sfruttare lo slancio creato dalla 24 Ore di Le Mans, dove le due versioni 2024 della Peugeot 9X8 hanno dimostrato un’affidabilità eccezionale, completando la gara di durata più famosa al mondo senza problemi tecnici. Tre settimane dopo, sul Circuito di Interlagos, in Brasile, il Team Peugeot TotalEnergies ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale, grazie all’ottavo posto della Peugeot 9X8.

Dopo la pausa estiva, il Team PeugeotTotalEnergies non vede l’ora di affrontare la sua prima gara di durata in Nord America, dove il Marchio ha ottenuto buoni risultati in passato, in particolare con la vittoria ottenuta dalla Peugeot 908 HDI FAP nella 12 Ore di Sebring e a Petit Le Mans (Road Atlanta). La prima sessione di prove libere della Lone Star Le Mans 2024 si svolgerà venerdì 30 agosto, mentre il giorno successivo si svolgeranno le qualifiche e l’HyperPole. La sesta gara del FIA WEC 2024 si svolgerà domenica 1 settembre, alle 13:00 ora locale (19:00 nel Portogallo continentale).

Mikkel Jensen (N°93 – PEUGEOT 9X8 2024): “ Austin è un grande circuito. Rimane molto collinare, nonostante sia stato ripavimentato più volte, poiché costruito su un terreno instabile. È una traccia unica. Sarà una vera sfida trovare la giusta messa a punto per i tanti tratti collinari. Il San Paolo è stato un risultato positivo per la squadra, quindi spero che potremo continuare su quel risultato nella seconda parte della stagione”.

Paul di Resta (N°94 – PEUGEOT 9X8 2024): “Abbiamo provato ad Austin alla fine di luglio e la sessione è andata bene. È un circuito molto impegnativo e molto accidentato, con alcune curve veloci e altre più lente. Sarà difficile trovare il giusto equilibrio. Ma abbiamo avuto l’opportunità di ricaricare le batterie e non vediamo l’ora di correre di nuovo”.