Fiat Grande Panda: in America potrebbe sfondare?

Fiat Grande Panda è la grande novità di questo 2024 per quanto riguarda il marchio Fiat e una delle più importanti per quanto concerne l’intero gruppo Stellantis. La vettura è stata svelata lo scorso 11 luglio 2024 a Torino e la sua produzione in serie inizierà a breve nel corso dei prossimi mesi. Subito prima partiranno anche gli ordini e finalmente conosceremo i prezzi di questo atteso modello che dovrebbero essere molto interessanti.

Cresce il numero di coloro che pensano che Fiat Grande Panda possa fare bene anche in America, ci penserà Stellantis?

Si dice infatti che Fiat Grande Panda possa partire da poco meno di 19 mila euro per la versione con motore ibrido full optional e con cambio automatico mentre la versione completamente elettrica dovrebbe costare più o meno 24 mila euro. A differenza dell’attuale Panda che continuerà ad essere prodotta a Pomigliano fino al 2029 che aveva l’Europa come suo mercato d’elezione, la nuova versione sarà una vettura globale.

Infatti oltre che in Europa sarà venduta anche in altri continenti. Di sicuro in Nord Africa e anche in Sud America dove però avrà un nome diverso. Qualcuno ipotizza che alla fin fine questa auto possa anche arrivare in Nord America anche se al momento non ci sono notizie certe in proposito. Ricordiamo che in questo momento l’unica vettura Fiat venduta negli Stati Uniti è la Fiat 500e che tra l’altro non sta nemmeno registrando dei risultati particolarmente memorabili.

Sono in tanti però a pensare che una vettura come Fiat Grande Panda con uno stile da crossover cittadino specialmente nella versione elettrica che negli USA potrebbe avere un prezzo davvero interessante, potrebbe rappresentare un bel biglietto da visita per la casa torinese per poter finalmente fare breccia nel difficile mercato USA.

Vedremo cosa deciderà di fare Stellantis e se alla fine ci sarà per davvero la possibilità di un ingresso negli States per la nuova versione del celebre modello che non è ancora arrivata sul mercato ma già adesso sembra raccogliere consensi tra gli appassionati di auto e anche tra gli addetti ai lavori.