Cavallino Classic Middle East 2024: verso il concorso d’eleganza negli Emirati Arabi

Si avvicina l’appuntamento con Cavallino Classic Middle East 2024, che andrà in scena dal 6 all’8 dicembre ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Qui si svolgerà un affascinante Concorso d’Eleganza, riservato a una prestigiosa selezione di Ferrari. Il tutto in una cornice di glamour ed eleganza ai massimi livelli. Alle “rosse” classiche più belle del Medio Oriente si affiancheranno diversi modelli dell’era moderna, per comporre una tela dove si celebrerà al meglio il fascino delle auto di Maranello, espressione sublime del più esclusivo ed autentico Made in Italy. Saranno tre giorni di passione e di emozioni, tutti da vivere.

Cavallino Classic Middle East 2024 prenderà forma a Yas Island e sarà collegato al Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, in programma proprio in quelle date. La connessione avrà un profumo magico. Per le Ferrari classiche in concorso (e per le loro accompagnatrici più moderne) si profila un boutique event di grande intensità sensoriale, incastonato fra architetture solenni e spazi verdi di taglio esotico. Per i protagonisti e per gli ospiti, nessuna possibilità di annoiarsi.

Il programma di Cavallino Classic Middle East 2024 sarà ricco e assortito. Nella giornata di venerdì 6 dicembre, il rendez-vous a Casa Ferrari. Qui gli owner e i cultori del marchio dell’area del Golfo potranno socializzare, mentre i bolidi del Circus inizieranno a scaldare i muscoli dall’altra parte della strada, allo Yas Marina Circuit. Il Concorso d’Eleganza entrerà nel vivo il giorno dopo, sabato 7 dicembre, con le “rosse” offerte alla visione dei giudici sul prato di Yas Links, mentre i proprietari potranno rilassarsi in vari modi, nell’area espositiva o in altri contesti, più o meno lontani. A fine serata la premiazione delle Ferrari vincenti. Superfluo dire che i trofei saranno ambiti da tutti i partecipanti.

La giornata di domenica 8 dicembre sarà riservata al Gran Premio di Formula 1, che gli owner del “cavallino rampante” potranno vivere da un punto di osservazione privilegiato, mentre le loro auto continueranno a rimanere esposte sul green, per la gioia degli occhi, del cuore e dello spirito di chi rimarrà ad osservarle. Alla fine della gara, un altro premio, il People’s Choice, andrà ad un’auto in mostra, in base ai voti assegnati da tutti gli ospiti di Casa Ferrari nell’arco del lungo weekend.

Fonte | Canossa e Cavallino

Foto | Canossa Events