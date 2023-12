Cavallino Classic Middle East 2023: grande successo per l’edizione ad Abu Dhabi

L’edizione 2023 del Cavallino Classic Middle East, tenutasi dal 24 al 26 novembre, ha consolidato il suo status come evento di punta nel calendario automobilistico internazionale. Questo prestigioso raduno, organizzato da Canossa Events a Casa Ferrari, si è svolto in concomitanza con l’ultima gara stagionale della Formula 1 sul Circuito di Yas Marina a Yas Island (Abu Dhabi).

La manifestazione rappresenta l’apice della serie di eventi Cavallino Classic per l’anno in corso, seguendo le orme delle edizioni di Palm Beach e Modena, oltre all’esclusivo appuntamento a Fisher Island.

Cavallino Classic Middle East: l’edizion 2023 si è svolta dal 24 al 26 novembre

Il Concorso d’Eleganza ha messo in luce 37 esemplari storici di Ferrari, suddivisi in sei classi, oltre a 11 vetture del cavallino rampante esposte fuori dalla competizione. Una giuria internazionale, guidata da Emiliano Torkar, ha conferito due premi Best of Show: uno per la migliore auto Gran Turismo e uno per la vettura più rappresentativa certificata da Ferrari Classiche.

La Ferrari 330 GTC Speciale del 1967, s/n 9653, appartenente alla Heinecke Family Collection (TH), si è aggiudicata il premio Best of Show per la Gran Turismo. Questo raro modello, uno dei soli cinque prodotti e l’unico con carrozzeria Azzurro Aurora, è stato restaurato negli anni ‘90, vincendo premi in prestigiose competizioni. La sua storia è ulteriormente arricchita dal fatto di essere stata posseduta da eminenti collezionisti come Norm Silver e John Mecom Jr.

Il secondo Best of Show, dedicato alle vetture certificate da Ferrari Classiche, è stato assegnato alla Ferrari 365 GTB/4 Daytona del 1970, s/n 13465, di Jan Sandmann (GER). Questo modello, con i suoi caratteristici fari in plexiglass e una storia che attraversa continenti, è stato premiato per il suo meticoloso restauro effettuato da Ferrari Classiche, mantenendo il suo originale ed elegante colore blu scuro.

Durante la cerimonia di premiazione sono stati anche annunciati i vincitori delle sei classi di Cavallino e 11 vetture hanno ricevuto il Platinum Award. Il Ferraristi Award, votato dal pubblico tramite un sistema di QR code, è stato assegnato alla Ferrari 512 BB del 1981, s/n 38385, di Talal Al Rajab (KSA).

Luigi Orlandini, presidente e CEO di Cavallino, ha espresso grande soddisfazione per il successo di questa terza edizione, sottolineando la varietà delle vetture esposte, provenienti da Europa e Stati Uniti, con una notevole presenza di youngtimer.

La prossima edizione di Palm Beach Cavallino Classic è già programmata dal 25 al 28 gennaio 2024, promettendo di mantenere la tradizione di elevata qualità e passione che caratterizza questo evento.

Ecco l’elenco completo dei premi:

Best of Show – Gran Turismo, per la Ferrari gran turismo più iconica del 1967: Ferrari 330 GTC Speciale, s/n 9653, di proprietà della Heinecke Family Collection (TH)

Best of Show – Ferrari Classiche Certified, per il miglior esempio di Ferrari Classiche Certified del 1970: Ferrari 365 GTB/4 ‘Daytona’, s/n 13465, di proprietà di Jan Sandmann (GER)

The Ferrari Twelve Cylinder Award: 1995 Ferrari F512 M, s/n 102486, di proprietà di Khaled Al Rayyan (KSA)

The Ferrari Twelve Cylinder Limited Series Award: 2011 Ferrari 599 GTO, s/n 179824, di proprietà di Masoud Jaberian (UAE)

The Ferrari Eight Cylinder Award: 2009 Ferrari Scuderia Spider 16M, s/n 167970, presentata da Al Tayer Motors (UAE)

The Ferrari Eight Cylinder Limited Series Award: 2009 Ferrari Scuderia Spider 16M, s/n 167594, di proprietà di Masoud Jaberian (UAE)

The Ferrari Restoration Award: 1985 Ferrari 288 GTO, s/n 53769, presentata da Al Tayer Motors (UAE)

The Ferrari Judges’ Award: 2011 Ferrari 599 GTO, s/n 179063, presentata da Al Tayer Motors (UAE)

The Ferrari Supercar Award: 2004 Ferrari Enzo, s/n 134958, presentata da Al Tayer Motors (UAE)

The Ferrari Elegance Award: 1967 Ferrari 330 GTC Speciale, s/n 9653, di proprietà della Heinecke Family Collection (TH)

The Chairman Award: 2012 Ferrari 599 GTB Fiorano ‘Alonso Edition’, s/n 186586, di proprietà di Andrea Levoni Bemposti (ITA)

Platinum Awards

1967 Ferrari 330 GTC Speciale, s/n 9653, di proprietà della Heinecke Family Collection (TH)

1970 Ferrari 365 GTB/4 ‘Daytona’, s/n 13465, di proprietà di Jan Sandmann (GER)

1995 Ferrari F512 M, s/n 102486, di proprietà di Khaled Al Rayyan (KSA)

1997 Ferrari F355 Spider, s/n 109296, di proprietà di Stephan Wagner (AUT)

1985 Ferrari 288 GTO, s/n 53769, presentata da Al Tayer Motors (UAE)

2011 Ferrari 599 GTO, s/n 179063, presentata da Al Tayer Motors (UAE)

2010 Ferrari 599 GTB Fiorano, s/n 173228, presentata da Al Tayer Motors (UAE)

2011 Ferrari 599 GTO, s/n 179824, di proprietà di Masoud Jaberian (UAE)

2009 Ferrari Scuderia Spider 16M, s/n 167970, presentata da Al Tayer Motors (UAE)

2009 Ferrari Scuderia Spider 16M, s/n 167594, di proprietà di Masoud Jaberian (UAE)