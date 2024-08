Garavini reinventa la Fiat Topolino, ecco come si presenta questo tributo a Capri

Molti lo hanno amato da subito, molti altri non lo sopportano e lo trovano quasi un giocattolo della Chicco. Tutti, però, si incuriosiscono per le stravaganze di cui sono capaci officine e artisti dell’auto. Un classico intramontabile come la Fiat Topolino, infatti, acquista ulteriormente nuova vita con un tocco di modernità. Garavini, storico carrozziere torinese attivo dal 1908, ha presentato una reinterpretazione sorprendente della Topolino.

L’officina di personalizzazione ha lavorato sulla piccola Fiat trasformandola in un capolavoro di design e tecnologia. Questa creazione unica unisce il fascino delle auto d’epoca all’innovazione moderna, per arrivare a una nuova visione della dolce vita italiana.

La Topolino firmata Garavini si mostra evidentemente come una elegante “spiaggina” elettrica, simile a quella realizzata da Carrozzeria Castagna, dove l’assenza di portiere e portellone posteriore accentua il senso di libertà e il contatto diretto con tutto ciò che è l’ambiente circostante.

L’attenzione ai dettagli, neanche a dirlo è al limite del maniacale, specie per la tradizione Garavini. I particolari sono il tratto distintivo di questa edizione limitata. Gli interni, curati con la precisione degli artigiani nautici, richiamano il lusso delle imbarcazioni di alta gamma. Un dettaglio ingegnoso è il poggiatesta estraibile, che all’occorrenza si trasforma in un comodo cuscino, combinando praticità ed eleganza in una sola soluzione.

La scelta cromatica della Topolino è un tributo all’isola di Capri, con colori che variano dal blu opaco al bianco, passando per sfumature di beige e nero. Questa palette, abbinata a un tendalino in tessuto coordinato, crea un’estetica che riflette perfettamente lo stile italiano.

Sul piano tecnico, la nuova Topolino è dotata di un motore elettrico che garantisce performance adeguate per il suo segmento. Con un’autonomia di 80 km e una potenza di 8 CV, raggiunge una velocità massima di 45 km/h. La coppia massima è di 44 Nm, mentre il consumo medio è di 7,2 kWh ogni 100 km. Con emissioni di CO2 pari a zero e un peso di soli 487 kg, questa Topolino si afferma come una scelta di mobilità urbana decisamente ecologica e in linea con la tendenza. La produzione sarà estremamente limitata, con i primi dieci esemplari disponibili al prezzo di trasformazione di 45.000 euro, a cui si aggiunge il costo del veicolo base.