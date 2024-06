Fiat Topolino, un restyling radicale per la versione “Spiaggina”

Non capita raramente di vedere “riadattamenti” originali e divertenti di modelli che per propria natura sono già, in qualche modo, riconoscibili e unici in partenza. Stiamo parlando della nuova Fiat Topolino, microcar che ha suscitato l’attenzione di un’importante officina italiana e che ha ricevuto un “trattamento speciale” per diventare una vera versione Spiaggina.

L’atelier Castagna Milano ha preso in mano una Fiat Topolino con l’intento di creare una versione davvero unica del piccolo veicolo elettrico che tutti conosciamo. Il modello è finito sulle pagine della cronaca per il maxi sequestro per via di una piccola questione inerente alla sua “italianità”, in un momento di scaramucce e dimostrazioni di forza tra Stellantis e il governo italiano.

Il restyling estetico è stato eseguito senza interventi meccanici. Quindi, troveremo sempre un motore elettrico da 6 kW alimentato da una batteria da 5,4 kWh. La speciale Fiat in questo allestimento estetico eccezionale verrà offerta in due varianti: “short” e “long”, grazie all’aggiunta di uno spazio posteriore.

Per le modifiche strutturali, Castagna Milano ha utilizzato l’alluminio per ridurre al minimo il peso complessivo del veicolo elettrico. Per i nuovi pannelli della carrozzeria di questa Fiat Topolino, è stato impiegato un processo di stampa 3D creato dall’azienda che utilizza filamenti di fibra di carbonio.

La trasformazione del quadriciclo elettrico Fiat prevede la rimozione delle porte. Per aumentare la sicurezza, sono state inserite soglie rialzate con barre in acciaio. Rimosso il tetto, è arrivato necessariamente un roll-bar. Per la copertura in tessuto impermeabile è stato inserito un telaio di supporto, mentre le protezioni laterali trasparenti racchiudono l’abitacolo della Fiat Topolino Spiaggina.

Per rendere ancora più esclusivo questo prodotto, Castagna Milano ha utilizzato legno massello. I clienti potranno scegliere di personalizzare la propria Topolino Spiaggina con molte opzioni, scegliendo tra diverse finiture e colori. Non potevano mancare anche accessori appositamente progettati per il modello Spiaggina.

La versione “long” presenta uno sbalzo posteriore di 30 cm, con un piano di carico in teak e un vano bagagli aggiuntivo al di sotto. La Fiat Topolino Spiaggina di Castagna Milano sarà disponibile con colori pastello e altre speciali tonalità opalescenti. Il prezzo non poteva essere anch’esso esclusivo: 25.000 euro più IVA per la trasformazione standard, ma si sale a 35.000 euro più IVA per la versione long.