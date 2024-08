Nuova Alfa Romeo GTV: sarà lei la seconda segmento E?

Nuova Alfa Romeo GTV è uno di quei modelli di cui si parla di tanto in tanto quando si pensa al futuro di Alfa Romeo. La verità è che al momento non c’è nulla di sicuro sebbene in passato lo stesso CEO del Biscione Imparato abbia qualche volta accennato al possibile arrivo di una berlina coupè al di sopra di Giulia nella gamma di Alfa Romeo.

Ecco come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo GTV possibile seconda segmento E del biscione

Questo sembra proprio l’identikit di una nuova Alfa Romeo GTV di cui qui vi mostriamo due celebri render pubblicati negli scorsi anni che immaginano così la futura super car della casa automobilistica del Biscione. Se questa auto si farà sarà la seconda vettura di segmento E ad arrivare nella gamma del Biscione dopo il modello soprannominato E-Jet che vedremo nel corso del 2027 e che secondo quanto detto da Imparato ci sorprenderà per il suo stile un qualcosa di mai visto fino ad ora. La vettura viene definita come una sorta di mix tra una berlina e un crossover.

Discorso diverso per la nuova Alfa Romeo GTV che se si farà sarà una berlina coupè di grandi dimensioni, lunga poco meno di 5 metri che nascerebbe su piattaforma STLA Large e rappresenterebbe il non plus ultra di tecnologia, design, prestazioni, piacere di guida e lusso di Alfa Romeo.

Per quanto riguarda il suo arrivo così come quello di altre auto come la nuova Giulietta o la nuova Duetto, dipenderà da come nel frattempo andranno le cose per il Biscione. Se il brand continuerà a macinare utili allora entro il 2030 sarà possibile vedere nella gamma della casa milanese alcune di queste auto se non tutte compresa anche la nuova Alfa Romeo GTV.

Nuova Alfa Romeo GTV

Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi anni a proposito dell’arrivo di questi modelli.