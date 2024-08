Citroen, prosegue la campagna di richiamo “stop-drive” a causa degli airbag Takata difettosi

Citroen, come sappiamo, è ancora alle prese con il “fastidioso” problema che ha coinvolto molti suoi veicoli. Stiamo parlando del difetto degli airbag per cui è stata costretta a emettere un corposo richiamo per tantissimi automobilisti affinché non rischiassero danni e problemi per la propria salute.

Per questo motivo Citroen, marchio interno a Stellantis, rinnova quotidianamente il suo impegno per sensibilizzare i propri clienti sull’avvenuto richiamo “stop-drive” che è attualmente in corso. Il marchio francese, infatti, sta proseguendo la sostituzione degli airbag Takata nei modelli Citroën C3 e DS 3 prodotti tra il 2009 e il 2019. I veicoli interessati da questa campagna, afferma Citroen, “non devono essere utilizzati fino a quando l’airbag non viene sostituito”.

Ad agosto è stata lanciata la nuova campagna informativa in Francia, Italia, Spagna e Portogallo, che rappresentano oltre il 91% dei veicoli soggetti al “stop-drive” in Europa, Medio Oriente e Africa. La nuova campagna è stata capillarmente diffusa attraverso giornali, radio e Internet. Sono state rafforzate le comunicazioni già avviate da Citroën dallo scorso maggio tramite lettere, e-mail e con la copertura mediatica sul tema.

In Italia, Francia, Spagna e Portogallo, sono stati già sostituiti gli airbag Takata in oltre 102.000 veicoli C3 e DS3 (di cui più di 29.000 in Italia), mentre altri 128.000 veicoli (50.000 in Italia) sono attualmente in fase di sostituzione. Citroën punta ad accelerare il processo, incrementando il numero di veicoli registrati per la sostituzione.

La registrazione del veicolo è un passaggio essenziale per procedere alla sostituzione dell’airbag Takata. I proprietari possono registrarsi utilizzando il QR code nelle lettere ricevute, sul sito relativo alle campagne di richiamo Citroen e inserendo il numero di telaio. È possibile chiamare il numero 800598942, o contattando il proprio concessionario Citroën.

Per i proprietari dei veicoli Citroën C3 e DS3 coinvolti nella campagna di richiamo, è prevista la possibilità di usufruire di un’auto sostitutiva. Questa sarà gratuita per tutta la durata dell’intervento. Si legge nel comunicato stampa Stellantis aggiornato che “circa 400 operatori sono a disposizione nei centri di relazione clienti dei quattro paesi coinvolti per assistere i clienti in questo processo”. Citroën ha inoltre introdotto soluzioni innovative. Si pensi alla “riparazione a domicilio” (una scelta in fase pilota in Francia) o alla “riparazione presso gli stabilimenti”. C’è anche la creazione di aree dedicate alle auto di cortesia, oltre all’incremento della fornitura settimanale di nuovi airbag. Infine, si sta agendo per l’ampliamento della capacità della rete di concessionari per la sostituzione degli airbag.