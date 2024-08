Alfa Romeo e Fiat: 2025 scoppiettante con le nuove Stelvio e Multipla

Un 2025 a dir poco scoppiettante quello che attende Alfa Romeo e Fiat che il prossimo anno sveleranno due vetture molto attese ed importanti per il loro futuro: le nuove Stelvio e Multipla. La prima ad arrivare dovrebbe essere l’auto di Fiat intorno alla metà del prossimo anno. Questa auto sarà un crossover lungo poco meno di 4,4 metri che nascerà su piattaforma Smart car di Stellantis e verrà prodotta a Kenitra in Marocco. L’auto arriverà sul mercato in versione a cinque posti e sette posti.

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Fiat Multipla: sale sempre di più l’attesa per il loro debutto nel 2025

Lo stile della nuova Fiat Multipla sarà molto simile a quello di Fiat Grande Panda appena svelata. Anche questa auto arriverà sul mercato con una versione ibrida che sarà l’entry level della gamma con un prezzo molto interessante e una versione elettrica al 100 per cento. Con questa auto dunque Fiat finalmente potrebbe competere ad armi pari con i rivali ed in particolare con Dacia e le cinesi.

Il 2025 sarà anche l’anno della nuova Alfa Romeo Stelvio. La vettura sarà svelata nella seconda metà del 2025 e anticiperà di pochi mesi la nuova Alfa Romeo Giulia, il cui debutto è stato fissato nella primavera del 2026. La seconda generazione del SUV sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Cassino e dunque sarà un’auto 100 per cento made in Italy. La piattaforma scelta è la STLA Large che caratterizzerà molti dei futuri modelli della casa automobilistica del Biscione dalla nuova Giulia fino alla futura segmento E soprannominata al momento E-Jet.

Già nei primi mesi del prossimo anno non si escludono sorprese a proposito di questi due attesi modelli da cui dipenderanno molte delle fortune di Fiat e Alfa Romeo per quanto concerne il futuro dei brand all’interno del gruppo Stellantis.