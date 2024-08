Alfa Romeo UK celebra la sua rete ai Prestige Awards 2024

Alfa Romeo ha celebrato il successo della sua rete in occasione dei Prestige Awards 2024. Research Garage di Nuneaton, ha ritirato il premio per il Retailer of the Year, vincendo anche il Prestige Marketing Award. Il premio Most Improved Retailer è stato assegnato ad Alexanders di Teesside.

I Prestige Awards celebrano il successo della rete Alfa Romeo

Jules Tilstone, amministratore delegato di Alfa Romeo UK, ha affermato: “Research Garage di Nuneaton, è un team di rivenditori i cui risultati eccezionali possono essere attribuiti a due punti di forza chiave: la loro rapida risposta alle opportunità di mercato e la loro eccezionale capacità di mettere in contatto Alfa Romeo con la comunità locale. Questo team è attivo e intraprendente, coglie ogni opportunità, anche quelle dell’ultimo minuto, per promuovere il marchio, creando contenuti di qualità e pubblicandoli su più piattaforme”.

Sia D Salmon di Colchester che Thames Group di Slough hanno ricevuto grandi elogi, classificandosi rispettivamente al secondo e al terzo posto. Questi riconoscimenti giungono in un momento in cui Alfa Romeo continua ad espandere la propria rete con l’apertura di Stellantis & You Cribbs Causeway a Bristol; i lavori per ampliare ulteriormente la rete continueranno nel corso del 2024 e nel 2025. I Prestige Awards consentono alla rete della casa automobilistica del Biscione di riunirsi per condividere successi e best practice. I premi di quest’anno si sono tenuti al The Tewkesbury Park Hotel, nel Gloucestershire.

Dunque per lo storico marchio milanese che quest’anno è stato protagonista del mercato con il lancio del SUV Junior ancora una buona notizia da Regno Unito.