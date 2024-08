Ram 700 Laramie CVT Turbo 2024: al debutto la nuova versione del pickup

Ram 700 2024 ha ridefinito il concetto di piccolo pick-up sin dal suo arrivo sul mercato essendo il più capace, versatile, sicuro e tecnologicamente avanzato della sua categoria, rendendolo l’offerta più completa e innovativa nel mercato dei piccoli pick-up in Messico. Focalizzata nel soddisfare sia le esigenze commerciali del settore industriale, edile e del commercio, sia quelle relative al tempo libero.

Stellantis ha introdotto in Messico il Ram 700 Laramie CVT Turbo con un esclusivo motore 1.0 Turbo Flex

Per la prima volta arriva sul mercato messicano il RAM 700 Laramie CVT Turbo, è sinonimo di lusso, comfort e praticità, applicati ad un piccolo pick-up, di cui sfrutta le eccellenti capacità, la versatilità, la sicurezza e la tecnologia avanzata. Tutto questo è esaltato, grazie al nuovo motore 1.0L Turbo, 3 cilindri, dalle prestazioni invidiabili.

La nuova RAM 700 Laramie CVT 2024 beneficia non solo del suo nuovo motore, ma anche del design del frontale, derivante dalla griglia RAM completamente nuova e dell’integrazione dei fendinebbia nella carrozzeria. Questo nuovo frontale si distingue, rinfresca la sua immagine moderna e audace e parla indiscutibilmente del suo nuovo dinamismo, attributi che rendono la RAM 700 Laramie CVT Turbo la migliore della sua categoria.

Il nuovo RAM 700 Laramie CVT 1.0L Turbo è alimentato dall’innovativo motore Turbo 200 Flex, 1.0L, a 3 cilindri e 12 valvole, con sistema di iniezione sequenziale Multipoint, che garantisce prestazioni brillanti, e allo stesso tempo ottime prestazioni nei consumi. Questo moderno motore a tre cilindri sovralimentato con 118 cavalli fa parte della pluripremiata famiglia di motori GSE T3 sviluppata da Stellantis. Associato a questo motore è la trasmissione automatica CVT o trasmissione a variazione continua. Con questo propulsore, RAM 700 1.0L Turbo offre una dinamica eccellente, che può essere controllata e apprezzata attraverso la modalità manuale.

La tecnologia meccanica ed elettronica, nonché la taratura tecnica del cambio automatico CVT, forniscono alla RAM 700 Laramie CVT Turbo prestazioni ottimali con la richiesta variabile del conducente sul pedale dell’acceleratore, che si traduce in una manovrabilità fluida, senza sensazione di colpo ogni passo del rapporto di velocità di trasmissione, sia in accelerazione che in decelerazione.

Il cambio automatico CVT si caratterizza operativamente per la sua grande capacità di adattare ogni cambio di velocità, sia in salita che in discesa, in modo costante e impercettibile per il conducente. La modalità manuale AutoStick emula i cambi su e giù come una trasmissione manuale a 7 velocità con una leva e la sportività di questo propulsore è completata dai paddle del cambio sul volante, consentendo una guida dinamica e piena di adrenalina.

Le sospensioni anteriore e posteriore sono state tarate per garantire durata e sicurezza in ogni suo componente. L’insieme di molle, ammortizzatori, assali, barre e tiranti delle sospensioni consente il funzionamento ottimale del veicolo a pieno carico, offrendo sicurezza e comfort all’interno dell’abitacolo.

Sospensioni anteriori McPherson. Ruote indipendenti, ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto, molle elicoidali e barra stabilizzatrice; Le sue dimensioni e taratura sono specifiche per offrire durata e robustezza al tipo di carrozzeria, all’applicazione e al peso lordo del veicolo.

Sospensione posteriore ad asse rigido. Gli ammortizzatori idraulici a doppio effetto e le molle paraboliche longitudinali garantiscono la stabilità dell’asse posteriore bilanciando gli sforzi del carico e della carrozzeria quando il veicolo è a pieno carico e scarico.

La calibrazione del sistema di bloccaggio differenziale elettronico TC+ (Traction Control Plus), disponibile su tutte le versioni Ram 700, fornisce al veicolo un controllo della trazione più aggressivo in condizioni di guida fuoristrada leggere. Il sistema agevola la manovrabilità eliminando lo slittamento della ruota anteriore senza trazione, applicando individualmente la coppia necessaria dal differenziale alla ruota con trazione, permettendole di superare ostacoli presenti sulla strada derivanti da sabbia, terra sciolta, fango, ghiaia o lastre di ghiaccio.

Il sistema TC+ può essere attivato dal conducente in qualsiasi momento premendo il pulsante situato sulla plancia centrale. La funzione verrà disattivata automaticamente a velocità superiori a 65 km/h. Ram 700 2024 è dotato di freni ABS con disco ventilato anteriore e tamburo posteriore con sistema di distribuzione elettronica della frenata – EBD – che bilancia lo slittamento delle ruote dalla parte anteriore a quella posteriore durante la condizione di frenata, fornendo controllo e stabilità della direzione del veicolo e del sedile anteriore cinture con pretensionatore.