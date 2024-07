Citroën Basalt appare in nuove immagini prima del suo debutto in Brasile

Presentato come un concept quasi pronto per la produzione, la nuova Citroën Basalt appare ora in nuove immagini rilasciate in India, mostrando che manterrà quasi interamente l’aspetto visto in precedenza, con alcune modifiche molto specifiche. La presentazione completa di questo atteso modello di Citroen avverrà il 2 agosto, con un lancio iniziale nel mercato indiano, mentre il debutto in Brasile è previsto per settembre.

Dall’India nuove immagini di Citroën Basalt a pochi giorni dal debutto ufficiale

Citroën Basalt sarà la terza vettura del progetto C-Cubed, inaugurando una linea di veicoli destinati ai paesi emergenti, sviluppati congiuntamente in India e Brasile. Questo SUV-coupé condividerà molte più componenti con la C3 Aircross rispetto alla C3 berlina, risultando il modello più costoso della gamma. Costruito sulla stessa piattaforma CMP, potrà utilizzare gli stessi motori e componenti.

Il design della Citroën Basalt, come visto nel prototipo, combina elementi della C3 e della C3 Aircross nella parte anteriore. Presenta un doppio schema di fari a forma di X, con le luci diurne a LED in alto e i fari principali in basso. Sono presenti due griglie esagonali orizzontali, una delle quali integrata nel paraurti con fendinebbia rotondi accanto. L’area attorno al logo Citroën è completamente chiusa.

Nella parte posteriore di Citroën Basalt, le porte anteriori rimangono invariate, così come la piega inferiore ripresa dall’Aircross. La porta posteriore, invece, è stata ridisegnata per adattarsi al tetto più basso. È stata aggiunta una piccola linea dopo il finestrino posteriore, un dettaglio che potrebbe essere esclusivo del concept. Le luci posteriori mantengono la forma del monovolume, ma sono più sottili e allungate. La freccia luminosa è stata spostata e ora si trova in una linea nella parte inferiore del gruppo ottico. La linea del tetto scende rapidamente, considerando le dimensioni del veicolo, e termina con un piccolo spoiler.

Nella versione definitiva di Citroën Basalt, i passaruota in plastica non presentano più la finitura nera lucida e i cerchi, ora più piccoli, sembrano essere da 17 pollici, sempre in lega leggera e diamantati. I fari a LED del proiettore sono stati mantenuti, mentre nella parte posteriore sono state utilizzate lampade alogene al posto dei LED presenti nel concept.