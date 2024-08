Nuova Fiat Multipla: quando sarà confermato ufficialmente il nome?

Nuova Fiat Multipla è la prossima novità che la casa torinese svelerà dopo la presentazione di Fiat Grande Panda avvenuta lo scorso 11 luglio. La vettura sarà svelata nel corso del prossimo anno, molto probabilmente intorno alla metà. Dunque manca meno di un anno al suo debutto che sicuramente farà scalpore.

La Giga Panda si chiamerà davvero nuova Fiat Multipla? Presto lo sapremo

Al momento quello di nuova Fiat Multipla non è ancora il nome ufficiale. Il modello che attualmente viene chiamato Fiat Giga Panda dovrebbe però avere questa denominazione. Ricordiamo che questa auto sarà prodotta in Marocco da Fiat nello stesso stabilimento in cui vengono costruite Citroen Ami e Fiat Topolino. La sua piattaforma sarà la stessa di Fiat Grande Panda e cioè la smart car di Stellantis. Anche questa auto avrà versioni ibride e elettriche al 100 per cento.

Lo stile della nuova Fiat Multipla sarà simile a quello della Fiat Grande Panda ma con dimensioni maggiori. Si parla di circa 4,4 metri di lunghezza. Questa auto arriverà sul mercato in versione a 5 posti e anche in versione a 7 posti. Per quanto riguarda invece la conferma ufficiale del nome, questa potrebbe avvenire tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025. Vedremo se davvero si chiamerà così ma a quanto pare le probabilità che possa essere questo il nome scelto sono elevate.

Presto dunque sapremo se davvero Fiat Giga Panda si chiamerò nuova Fiat Multipla come del resto era stato anticipato anche dallo stesso numero uno di Fiat Olivier Francois che però non aveva confermato con certezza che sarebbe stato proprio questo il nome scelto limitandosi a dire che Fiat ci stava pensando.