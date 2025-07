Ferrari 375 Plus del 1955 guidata da Carroll Shelby all’asta milionaria

Tra i protagonisti della Monterey Car Week 2025 c’è un gioiello unico nel suo genere: una Ferrari 375 Plus del 1955, considerata una delle più rare e iconiche vetture mai prodotte dalla Casa di Maranello.

Con una stima di vendita tra 5,5 e 7,5 milioni di dollari, questo esemplare rappresenta il sogno proibito di ogni collezionista d’élite. Identificata con il numero di telaio 0478 AM, questa Ferrari è uno dei soli sette modelli 375 Plus costruiti, tutti dotati del potente motore V12 da 4,9 litri Tipo 113, una creazione dell’ingegnere Aurelio Lampredi, padre di alcuni dei propulsori più performanti della Ferrari degli anni Cinquanta.

Ciò che rende questo pezzo ancora più straordinario è il fatto che si basa su un rarissimo telaio da corsa Tipo 102, uno dei due mai realizzati. L’altro fu consegnato a Re Leopoldo III del Belgio, ma in versione cabriolet e non da gara. Questa Ferrari, quindi, è nata per correre. E lo ha fatto con successo.

Nel luglio 1955 conquistò una vittoria significativa grazie a un giovane Carroll Shelby, molto prima che diventasse leggenda del motorsport e creatore della celebre Shelby Cobra. Dopo un incidente, Shelby vendette l’auto, ma la sua storia era solo all’inizio. Negli anni successivi, la vettura fu ricarrozzata in stile Spider su misura dal maestro artigiano Jack Sutton, noto negli States come “lo Scaglietti americano”.

A guidarla fu anche Ken Miles, celebre per la sua rivalità con Ferrari immortalata nel film Le Mans ’66, rafforzando ulteriormente il valore storico dell’auto. Dal 1960 l’auto è rimasta custodita in una collezione privata Ferrari per oltre due decenni, prima di essere restaurata nei primi anni Novanta. L’attuale proprietario, descritto come un “collezionista Ferrari di fama mondiale”, se ne prende cura da quasi 30 anni. Nonostante gli interventi, la 375 Plus mantiene il propulsore originale, la trasmissione e l’assale posteriore, offrendo agli appassionati la possibilità di riportarla davvero al suo splendore originario.