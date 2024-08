Alfa Romeo Giulia 2026: darà il via alla riscossa delle berline?

Alfa Romeo Giulia 2026 è una delle vetture più attese tra quelle che il gruppo Stellantis lancerà nei prossimi anni. Il suo debutto è stato approvato ufficialmente ed è previsto nella primavera del 2026. Di questa auto sappiamo che avrà uno stile ancora più sportivo e sinuoso rispetto al modello attuale quasi da berlina coupé a coda tronca. Chi ha avuto la possibilità di vedere già le prime immagini di questa auto pensa che il suo carattere estremamente sportivo unito a prestazioni davvero importanti potrebbero conquistare il cuore di molti.

Le berline soffrono sul mercato ma le cose potrebbero cambiare in futuro anche grazie alla nuova Alfa Romeo Giulia 2026

Ovviamente alcuni hanno manifestato una certa perplessità sul successo commerciale di questo modello, dato che ormai le berline un po’ ovunque stentano nelle vendite con i clienti di tutto il mondo sempre più propensi ad acquistare crossover o SUV. In molti dunque si chiedono se davvero Alfa Romeo Giulia 2026 potrà essere un successo commerciale.

I più ottimisti pensano che proprio da lei potrebbe partire quella auspicata riscossa delle berline che negli ultimi anni hanno perso rapidamente quote di mercato ma che, in un futuro in cui le auto elettriche dovrebbero essere sempre più la maggioranza, potrebbero nuovamente tornare ad avere un ruolo importante. Infatti essendo più leggere e aerodinamiche dei SUV si prestano meglio ad essere dotate di batterie senza perdere in prestazioni e piacere di guida.

Alfa Romeo Giulia 2026 dunque dovrà proprio dimostrare questo e cioè di essere un’auto fedele alla storia e al blasone del Biscione senza snaturarsi più di tanto anche nelle versioni elettriche che forse non saranno le uniche, ma sicuramente domineranno la gamma della futura berlina. Anche la top di gamma Quadrifoglio sarà elettrica e avrà oltre mille cavalli. Ma non sarà solo un’auto potente. La sua autonomia sarà superiore agli 800 km e inoltre i tempi di ricarica saranno davvero interessanti. I tecnici di Alfa Romeo lavorano per rendere questa auto super veloce da ricaricare. In circa 15 minuti la berlin potrebbe essere capace di passare dal 20 all’80 per cento di autonomia con ricarica super veloce.