Fiat Grande Panda e Alfa Romeo Junior: il 2024 anno da ricordare per le case italiane?

Il 2024 è stato fino ad ora un anno molto interessante per Fiat e Alfa Romeo che hanno fatto debuttare nei mesi scorsi due vetture particolarmente attese e importanti: Fiat Grande Panda e Alfa Romeo Junior. Si tratta di due auto che dovrebbero garantire un buon numero di immatricolazioni e molto del futuro delle due case automobilistiche italiane dipenderà dal loro successo commerciale.

La prima ad arrivare è stata Alfa Romeo Junior che è stata svelata lo scorso 10 aprile a Milano e ha fatto parlare a lungo di se per le polemiche che hanno accompagnato il suo debutto e per il clamoroso cambio di nome con il passaggio da Alfa Romeo Milano ad Alfa Romeo Junior per placare le polemiche sul fatto che il SUV compatto viene prodotto da Stellantis a Tychy in Polonia.

La vettura è la nuova entry level della casa automobilistica del Biscione con un prezzo inferiore alle 30 mila euro per la versione entry level. Questa auto è anche la prima Alfa Romeo ad arrivare sul mercato anche in versione completamente elettrica. Il CEO Imparato spera di vendere tra le 50 mila e le 70 mila unità all’anno potendone produrre anche di più all’occorrenza.

Il debutto di Fiat Grande Panda è invece più recente risalendo allo scorso 11 luglio, anche se la vettura era stata mostrata con le prime immagini ufficiali a fine giugno. Questa auto che nasce su piattaforma smart car sarà prodotta a Kragujevac in Serbia. L’auto arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento. La prima dovrebbe costare meno di 19 mila euro e la seconda meno di 25 mila euro. Questa auto originerà una nuova famiglia di auto tra cui la nuova Fiat Multipla nel 2025 e la nuova Fiat Fastback nel 2026.