​Opel presente con grandi classici al 20° Classic Gala Schwetzingen

Opel sta attualmente celebrando “125 anni di produzione automobilistica” . E non solo nella sede centrale del marchio a Rüsselsheim, ma in tutta la Germania . Ecco perché il marchio con il fulmine presenta quest’anno una selezione di classici di 125 anni al Classic Gala Schwetzingen, dal 30 agosto al 1 settembre, all’insegna del motto “Sempre avanti dal 1899” – che festeggia anche il suo 20° anniversario. Nello straordinario giardino barocco del castello di Schwetzingen i visitatori e gli amanti delle rarità automobilistiche possono immergersi in tempi ormai lontani.

Opel presenta quest’anno una selezione di classici di 125 anni al Classic Gala Schwetzingen, dal 30 agosto al 1 settembre

La Patentmotorwagen System Lutzmann del 1899 riporta il pubblico agli albori della costruzione automobilistica Opel. L’ auto da corsa “Green Monster” da 12,3 litri del 1914, l’auto Diesel GT da record del 1972 e l’ Ascona 400 sono esempi dei risultati sensazionali di cui erano e sono capaci le automobili Opel. Con questo modello Walter Röhrl festeggiò la vittoria nel Campionato del mondo di rally del 1982. Inoltre, un esemplare molto speciale della prima generazione Kadett può essere visto come un precursore dell’attuale generazione di Astra: la Kadett “Strolch” del 1938.

In questo modo si crea anche un ponte storico-modello verso il 9° ECOmobil Gala Schwetzingen, che si svolgerà contemporaneamente sulla Schlossplatz . All’insegna del motto “Il futuro incontra il classico – sperimentate la mobilità sostenibile”, anche il 31 agosto e il 1° settembre verranno presentati importanti concetti e veicoli per la mobilità sostenibile. Un fiore all’occhiello in questo senso è l’attuale Opel Astra Electric, anch’essa esposta.

Nella versione elettrica a batteria del bestseller della classe compatta, conducente e passeggeri possono percorrere fino a 418 chilometri (WLTP 2 ) con zero emissioni locali senza sosta per la ricarica. Il modello a cinque porte consuma solo 15,5 kWh di corrente ogni 100 chilometri (secondo WLTP 1 ), anche grazie alla pompa di calore di serie. Il motore elettrico eroga 115 kW (156 CV) e una potente coppia massima di 270 Newton metri.

Mentre molte altre auto elettriche sono limitate a 150 km/h o 160 km/h, Astra Electric può raggiungere una velocità massima di 170 km/h. E il sistema di frenata rigenerativa garantisce che Astra Electric possa recuperare energia durante la guida. Tutto ciò rende la popolare auto elettrica Opel non solo il compagno perfetto ed efficiente nella vita di tutti i giorni, ma anche il camper ideale.

“La combinazione tra Classic ed ECOmobil Gala rende unico il Motor Show di Schwetzingen. Qui i visitatori potranno immergersi nell'”era fondativa” della produzione automobilistica insieme a Opel, oltre a sperimentare soluzioni moderne e orientate al futuro per la mobilità individuale e quotidiana. Tutti i modelli qui esposti dimostrano lo spirito innovativo che guida Opel e tutti i suoi dipendenti da 125 anni”, afferma Leif Rohwedder, direttore di Opel Classic.

Ecco perché il Patentmotorwagen System Lutzmann non dovrebbe mancare al Classic Gala Schwetzingen nell’anno dell’anniversario della casa tedesca. Alla fine, uscì dalla fattoria come la prima automobile Opel “made in Rüsselsheim” nella primavera del 1899: il segnale di partenza per 125 anni di produzione automobilistica di successo e più di 75 milioni di veicoli Opel.

Un ottimo esempio di come Opel abbia sempre reso la mobilità individuale accessibile e adatta all’uso quotidiano per il grande pubblico è stata la famiglia di successo Kadett e Astra per quasi novant’anni. Nel 1936 venne varato il cadetto “originale”; Nel parco del castello di Schwetzingen, Opel presenta una versione molto speciale: la roadster Kadett “Strolch” , progettata nel 1938 ma purtroppo mai costruita in serie.

L’azienda con sede a Rüsselsheim ha dimostrato nel corso dei decenni, con icone potenti e di successo del motorsport, come Opel sia sempre stata in grado di ispirare le persone oltre i modelli adatti alla famiglia e all’uso quotidiano. Già nel 1914 nelle officine sul Meno veniva costruito il modello di cilindrata più grande mai realizzato da Opel: l’ auto da corsa da 12,3 litri con quattro cilindri, 16 valvole e 191 kW (260 CV). In combinazione con la pelle esterna verniciata in un delicato verde scuro, il soprannome di questa straordinaria vettura da competizione e da record viene rapidamente determinato: l’auto da 1,2 tonnellate diventa il “Mostro verde” e affascina il pubblico ovunque appaia.

La Diesel GT è un’auto da record di tipo completamente diverso . Nel 1972, gli ingegneri di Rüsselsheim dotarono il loro allora nuovo motore diesel da 2,1 litri di un turbocompressore a gas di scarico e lo trapiantarono in una Opel GT con una carrozzeria aerodinamicamente ottimizzata. Nel primo fine settimana di giugno del 1972, sei piloti esperti dimostrarono il talento sportivo del motore. Con successo: in tre giorni e due notti, il team della casa tedesca stabilisce due record mondiali e 18 record internazionali per veicoli diesel nella classe tra i due e i tre litri di cilindrata. Particolarmente impressionante: la GT diesel copre la distanza record di 10.000 chilometri in sole circa 52 ore, il che significa una velocità media di ben 190,88 km/h.

Quasi nessun altro nome rappresenta i successi nel motorsport di Opel come Walter Röhrl. E così i visitatori del Classic Gala Schwetzingen di quest’anno potranno dare un’occhiata alla Ascona 400 Gruppo 4 del 1982. Con questo modello, Röhrl e il suo copilota Christian Geistdörfer vinsero il Campionato del mondo di rally del 1982, che fu anche uno dei titoli più importanti nella storia degli sport motoristici Opel. Nel parco del castello sarà esposto il veicolo da allenamento da 125 kW (170 CV) utilizzato dai due campioni di rally dell’epoca.

Oltre agli oggetti della collezione Opel Classic, numerose auto d’epoca Opel di proprietà privata arricchiranno l’esposizione classica, comprese le rarità. Se volete approfittare di questa opportunità unica: il parco del castello aprirà le sue porte ai visitatori del Classic Gala di Schwetzingen da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre 2024, dalle 9:00 alle 18:00. I veicoli e i concept dell’ECOmobil Gala potranno essere visionati sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00 nella Schlossplatz.